Los aragoneses, convocados a participar este miércoles en las concentraciones de apoyo a Ceuta

Decenas de personas durante una manifestación pacífica, a 30 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los aragoneses están convocados a participar en las concentraciones que tendrán lugar este miércoles, 2 de septiembre, a partir de las 20.00 horas, frente a los Ayuntamientos, para mostrar su solidaridad con la Ciudad Autónoma de Ceuta y secundar, así, una iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel, así como numerosos municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón, se sumarán a la conmemoración del Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta, como muestra de apoyo, solidaridad y cercanía con todos los ceutíes, después de que, los pasados 30 y 31 de julio, más de 72.000 inmigrantes entraran de forma masiva e irregular, de los que según últimos datos facilitados por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, serían 5.000 los inmigrantes que todavía continúan, así como 1.500 los menores de edad, en una ciudad de algo más de 83.000 habitantes.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado que asistirá a la concentración en la capital aragonesa para "defender Aragón y España" y en "solidaridad" con los ciudadanos ceutíes.

"Los habitantes de Ceuta lo están pasando realmente mal", ha asegurado este martes Azcón, quien ha pedido a los aragoneses "que se imaginen que están invadiendo sus casas y que lo que está pasando en Ceuta nos pasara en Aragón".

"ATAQUE A LA SOBERANÍA"

Ha reclamado "a todos los alcaldes de Aragón que tengan un mínimo de sentido común, una mínima sensibilidad", que convoquen concentraciones a las puertas de sus Ayuntamientos este miércoles.

Jorge Azcón ha recalcado que "lo que pasó en Ceuta no fue una crisis migratoria", sino "un ataque a la seguridad de nuestro país, a nuestras fronteras, a la soberanía de España", para proclamar: "Los aragoneses nos sentimos especialmente orgullosos de defender Aragón y defender España".

También estará presente la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, como lo harán las alcaldesas de Huesca y Teruel, Lorena Orduna y Emma Buj, en sus respectivas ciudades.

A la convocatoria de la capital aragonesa también ha anunciado su participación el presidente de la Casa de Melilla en Zaragoza, Manuel Trejo.

El vicepresidente del Ejecutivo y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, estará en la concentración de la ciudad de Teruel.

PANCARTA

A las 09.00 horas de este miércoles el Gobierno de Zaragoza colocará una pancarta en el balcón del Ayuntamiento, con el lema 'Ceuta somos todos', y ha confirmado su asistencia el grupo municipal de Vox. Este mensaje lucirá durante toda la jornada, que concluirá con la concentración ciudadana programada a las 20.00 horas en la plaza del Pilar.

Además, durante las noches de este martes, 1 de septiembre, y miércoles, día 2, edificios y fuentes municipales de Zaragoza se iluminarán con los colores de la bandera de España, haciendo visible el respaldo de la capital aragonesa a Ceuta y a sus ciudadanos en una fecha de especial significado para la ciudad autónoma.