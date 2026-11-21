La número uno del PP al Congreso por la provincia de Huesca, Ana Alós, durante su visita a la Cooperativa Santa Leticia. - PP HUESCA

Reclama menos burocracia, una PAC con financiación garantizada y medidas para favorecer la incorporación de jóvenes al sector

AYERBE (HUESCA), 21 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno del Partido Popular al Congreso por Huesca, Ana Alós, ha reivindicado este sábado en Ayerbe (Huesca) la necesidad de garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas y favorecer el relevo generacional para asegurar el futuro del medio rural. Durante una visita a la Cooperativa Santa Leticia, ha presentado las principales propuestas de Alberto Núñez Feijóo para el sector primario.

Alós ha resaltado la trayectoria de esta cooperativa, con más de seis décadas de historia, que agrupa a más de 300 agricultores de diferentes municipios.

"Aquí los agricultores saben lo que es arriesgar, lo que es invertir, lo que es esforzarse, y nosotros lo que queremos es que merezca la pena", ha afirmado. Alós ha insistido en que las actividades agrícolas y ganaderas deben ser viables para garantizar su continuidad con garantías.

En este sentido, ha denunciado el exceso de burocracia y las limitaciones que ha impuesto el Gobierno de Pedro Sánchez al sector, incluso por encima de las exigencias europeas. Frente a ello, ha defendido las propuestas del Partido Popular para garantizar el presupuesto de la PAC, favorecer una fiscalidad más adecuada y exigir que los productos importados compitan en igualdad de condiciones con los productores españoles.

Uno de los principales retos, ha advertido, es el relevo generacional. "Si no garantizamos que los jóvenes se incorporen a las explotaciones que los mayores dejan al jubilarse, es imposible que el campo, el mundo rural tenga futuro", ha asegurado Alós, quien ha defendido la necesidad de facilitar la incorporación de nuevas generaciones a la actividad agrícola y ganadera.

Entre las medidas del programa de Alberto Núñez Feijóo, ha destacado la propuesta de anticipar hasta el 70 % de las ayudas de incorporación de jóvenes de la PAC, con el objetivo de que dispongan de recursos económicos desde el primer momento.

ALOS: LA "TRAMPA" DE NASARRE MUESTRA LA "DECADENCIA" DEL PSOE

La candidata popular también ha aludido al incidente ocurrido este viernes durante la grabación del debate electoral en Aragón TV con los candidatos por la provincia de Huesca en el que se detectó que la representante socialista, Begoña Nasarre, tenía consigo un teléfono móvil, pese a estar prohibido por las normas acordadas entre los partidos.

"La verdad es que la sorpresa fue mayúscula cuando tuvimos que paralizar el debate", ha afirmado la candidata popular, quien ha recordado que fue necesario interrumpir la grabación después de que se detectara que Nasarre estaba utilizando el dispositivo. También ha criticado especialmente que la representante socialista negara posteriormente lo sucedido, lo que ha calificado como "una mentira más sobre la trampa".

"Yo lo que le pido al PSOE es que reconozca las trampas que hicieron ayer, que pidan perdón", ha señalado. A su juicio, se trata de "una situación grave, que muestra una vez más la degradación y la decadencia en la que está sumido el PSOE".