Alumnos de doce centros escolares aragoneses muestran sus trabajos en la exposición Mi refugio en el IAACC Pablo Serrano

Inauguración de la exposición 'Mi refugio', en el IAACC Pablo Serrano - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El IAACC Pablo Serrano ha inaugurado este viernes la exposición 'Mi refugio. De las aulas al museo', que exhibe trabajos de alumnos de doce centros escolares aragoneses. La muestra es el resultado de la cuarta convocatoria de este proyecto de innovación educativa y se podrá visitar hasta el 6 de septiembre en la sala 011 del museo.

La exposición es el resultado final de un trabajo colaborativo entre el museo y los centros educativos, que tiene como objetivos mantener una colaboración estrecha y habitual entre la institución-museo y la escuela; acercar el arte a las aulas, entendiendo el arte como instrumento continuo de aprendizaje; conseguir atraer al alumnado a los museos, con fines no solo de aprendizaje, sino también de entretenimiento y de disfrute, para convertir a los visitantes escolares en futuros usuarios del museo.

Asimismo, la iniciativa se dirige a desarrollar el espíritu crítico en las aulas, a través del arte; inculcar en el alumnado la importancia de la conservación de los bienes culturales.; y estimular la reflexión sobre el concepto de refugio a través de la colección permanente del museo y del legado de la obra de Pablo Serrano.

A lo largo de todo el curso 2025-2026, los 14 centros inscritos en esta convocatoria seleccionaron entre los temas propuestos por el museo los que consideraron más idóneos para realizar su trabajo en las aulas.

Tras el envío de la documentación por parte del museo, y la asistencia voluntaria del alumnado a las visitas-taller 'De la figuración a la abstracción' y 'Pablo Serrano, escultor de emociones', el proyecto continuó con la realización de diferentes charlas y actividades ('¿Cómo se organiza una exposición temporal?', visita a las áreas de reserva) y con el trabajo en paralelo en los centros educativos.

Finalmente, es ahora cuando el público podrá disfrutar de los trabajos realizados por algunos de los centros (exponen 12 centros) en una de las salas del IAACC Pablo Serrano.

En la inauguración de la muestra han participado alumnos y profesores de los centros IES Virgen del Pilar, IES Andalán; IES Pablo Gargallo y Colegio de Nuestra Señora de la Merced.