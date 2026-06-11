Alumnos del IES Ítaca de Zaragoza ganan las XV Jornadas de Seguridad Vial del Tranvía con un lema que pide estar atento

La clase de 2ºB del IES Ítaca gana el concurso de las XV Jornadas Escolares de Seguridad Vial del Tranvia con el lema "Un momento de atención salva vidas" - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La clase de 2ºB del IES Ítaca ha ganado el concurso de las XV Jornadas Escolares de Seguridad que organizan el Ayuntamiento de Zaragoza y Los Tranvías de Zaragoza. Lo ha hecho con una ilustración realizada por los estudiantes que tiene como mensaje "Un momento de atención salva vidas".

En ella aparecen viñetas que muestran la importancia de cruzar con el semáforo en verde y la distracción que supone ir con auriculares en la vía pública.

Esta XV edición ha superado las expectativas de participación, con un total de 2.081 alumnos, casi el doble que en 2025. Han sido un total de 109 clases de 23 centros de Zaragoza, tanto públicos, como privados y concertados.

La ilustración ganadora se mostrará a partir de esta misma semana en los mupis digitales ubicados a lo largo de la Línea 1 del tranvía. Por el buen trabajo realizado, el centro recibirá cinco suscripciones anuales a ChatGPT Business, y a cada estudiante, así como a los profesores responsables, se les hará entrega de un pack de visibilidad que incluye mochila, gorra y brazalete reflectantes, así como tarjetas para viajar en tranvía.

Por su parte, los dos accésit han recaído en las clases de 1º ESO A del colegio Santa María del Pilar --Marianistas-- y el Aula Luna del CEIP Valdespartera. En su caso, los alumnos y alumnas también recibirán los mismos packs de visibilidad y las tarjetas de viaje.

Para la elección, el jurado ha estado formado por profesionales del Ayuntamiento de Zaragoza, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y el Tranvía de Zaragoza, así como por el diseñador de la campaña "ConVivencia Vial".

IMPULSO

Precisamente este curso, coincidiendo con la campaña de Convivencia Vial, se ha dado un nuevo impulso a las Jornadas Escolares que realiza el Tranvía de Zaragoza con la colaboración del Ayuntamiento.

El contenido, hace hincapié en cuestiones de seguridad como cruzar por los pasos habilitados, respetar la semaforización, no distraerse en la vía pública con el móvil, esperar detrás de la franja amarilla de seguridad en la parada del tranvía, ir sujeto en un asidero al viajar de pie, y otras cuestiones clave para prevenir situaciones de riesgo.

Esta formación se lleva a cabo de forma participativa, donde se plantea a los estudiantes distintas situaciones para que debatan quién está incumpliendo la normativa vial y en qué medida.

En la edición de este año se ha modificado íntegramente la presentación, haciendo valer la experiencia acumulada en el Tranvía sobre las situaciones más comunes. Por primera vez, además, todos los alumnos participantes han recibido un detalle en el que se incluye un elemento de visibilidad, así como una chapa y un recortable del tranvía.

A LOS ESTUDIANTES

Las Jornadas Escolares de Seguridad Vial son la iniciativa más longeva del Tranvía de Zaragoza, solo interrumpidas durante la pandemia. Durante las mismas, se ha dado formación sobre seguridad vial, usabilidad del tranvía y fomento del transporte público para proteger el medio ambiente a más de 35.000 estudiantes de Primaria y Secundaria en colegios e institutos, tanto públicos como privados, de Zaragoza.

En las primeras ediciones, las sesiones ser realizaban de forma presencial en las propias aulas y, a partir del confinamiento, se optó por realizar las formaciones online, con el fin de alcanzar a un mayor número posible de alumnos y alumnas.

También por este motivo, en los últimos cuatro años se ha colaborado con la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, desde donde se distribuye la información a todos los centros de Zaragoza, incluidos los barrios rurales.

Desde la última edición, se incluyen en las jornadas dedicadas a Secundaria imágenes reales de situaciones de riesgo captadas por las cámaras frontales de los tranvías, con el fin de explicar de forma gráfica aquellos comportamientos que pueden atentar contra la seguridad.

Durante la proyección de los videos, se invita a los estudiantes a que mediten sobre cómo deberían comportarse con el fin de no incurrir en situaciones de peligro.

IMPLICACIÓN

Para la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, "la implicación de la comunidad escolar en el ámbito de la seguridad vial es muy importante, incluso imprescindible". Los Tranvías y el Ayuntamiento trabajan año a año en estas jornadas, por las que han pasado miles de escolares, un esfuerzo que "siempre será bien empleado y que confío en que seguiremos desarrollando y ampliando", ha presado.

En paralelo, el Ayuntamiento sigue realizando distintas acciones con el objetivo único de mejorar la seguridad vial en Zaragoza y proteger a los más vulnerables, los peatones. "El ejemplo es ConVivencia Vial, la campaña que ha sido protagonista de las Jornadas de este año; o, como precisamente contábamos ayer, el ambicioso proyecto de pacificación de los entornos escolares que hemos iniciado en Valdespartera y que tendrá continuidad en todos los colegios de Zaragoza a lo largo de este año", ha avanzado.

Por su parte, la directora gerente de Los Tranvías de Zaragoza, Ana Moreno, ha indicado que "ver que las Jornadas de Seguridad Vial duplican su participación respecto al año anterior confirma que este proyecto está más vivo y consolidado que nunca en el corazón de la comunidad educativa. Son ya 15 ediciones y más de 35.000 estudiantes formados a lo largo de nuestra trayectoria.

La "acertadísima" ilustración de 2ºB del IES Ítaca, que desde esta semana viaja con nosotros en los mupis de la Línea 1, refleja fielmente los riesgos reales que captan nuestras cámaras en el día a día, como las distracciones por el uso de auriculares, ha deducido.

"Educar a los alumnos en el respeto a las normas viales y el uso responsable del transporte público es una herramienta estupenda para prevenir accidentes y salvar vidas, que va de la mano de las mejoras técnicas en la línea y las campañas de difusión que hemos impulsado y seguiremos impulsando", ha concluido Moreno.