Álvarez (UGT) homenajea a los fundadores del sindicato en Ejea y dice que "la guerra incivil fue una masacre"

El secretario general confederal de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general del sindicato en Aragón, José Juan Arcéiz. - EUROPA PRESS.

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha participado este jueves en el acto central de celebración del centenario de la presencia de este sindicato en Ejea de los Caballeros, al que han asistido el secretario general regional, José Juan Arceiz, y la alcaldesa, Teresa Ladrero, secretaria general del PSOE provincial. Además, el dirigente sindical ha recordado que "la guerra incivil fue una masacre".

"Para mí es un honor que me hayan invitado" a participar en el evento, destacando el "impresionante trabajo" realizado desde 1925 desde los ayuntamientos con UGT y el PSOE para realizar el reparto de tierras y "avanzar hacia la igualdad y el progreso, que son nuestros objetivos".

El acto ha servido para "reconocer a aquellos pioneros y a los que este tiempo han ido cosechando espacios de igualdad para mujeres y hombres", manifestando su orgullo por una organización local que cumple cien años, 140 UGT en el conjunto de España.

"Aquí estamos, con mucho orgullo; nos habremos equivocado en muchas ocasiones, pero siempre con mucha dignidad y honradez, como aquellos trabajadores del campo que quisieron acabar de una vez por todas de vivir de rodillas y pensaron que UGT era un instrumento" para llevarlo a cabo.

En declaraciones a los medios de comunicación, Álvarez se ha dirigido a los partidarios del "negacionismo" para exigirles "que se pasen por el cementerio de Ejea y de tantos lugares en la ribera y podrán ver hasta qué punto la guerra incivil fue una masacre y el golpe de Estado fue un acto contra la democracia y los derechos, porque no soportaban que la sociedad avanzara, que los derechos y la igualdad de mujeres y hombres, y el reparto de la riqueza pudieran llegar a todo el mundo: Ese fue el motivo del golpe de Estado y de la dictadura".

"Tenemos una deuda con toda aquella gente" de la UGT de las primeras décadas del siglo XX, ha continuado Álvarez, quien ha sido claro: "No vamos a parar hasta que consigamos que no haya ni una sola tumba común que no abramos y que no seamos capaces de conseguir que en cada sitio donde hubo una masacre haya un recuerdo porque son los nuestros y nos han dejado nuestro país en mejores condiciones", emplazando a sentirse "orgullosos de su trabajo".

COMITÉ LOCAL POTENTE

José Juan Arceiz ha recordado que ya se han celebrado varios actos para conmemorar el centenario del comité local de Ejea, como una reunión de la Ejecutiva Regional y que este jueves han depositado un ramo de flores en el monolito del cementerio donde están enterrados varios afiliados de UGT. En el acto de hoy en el Centro Cívico Cultural se han colocado las insignias a los afiliados que llevan al menos 25 años en UGT.

Igualmente, Arceiz ha comentado que UGT está presente en Ejea desde 1925 "y a partir de ahí vivió la última parte de la monarquía, estuvo en la II República, en el reparto de comunales", con unos 800 afiliados en 1933, "una cantidad importantísima" y comités locales en todos los pueblos de alrededor, la mayoría formados por trabajadores del campo.

En la actualidad, la zona de Cinco Villas y la Ribera del Ebro es la que más afiliación tiene en Aragón exceptuando Zaragoza, con 3.700 militantes, la mayoría del sector industrial y de servicios públicos y generales, ya que forman parte de la misma los trabajadores del sector de la automoción. La intención es que siga siendo un comité local potente "otros cien años".