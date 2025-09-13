Álvaro Sanz (IU) critica la "nula voluntad" del Gobierno de Azcón de dar respuesta a los problemas reales de Aragón

La coordinadora apunta en su reunión la "falta de voluntad" para atajar los accidentes laborales y critica el cobro del servicio de madrugadores

ZARAGOZA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Aragón ha celebrado este sábado en Zaragoza la reunión de su Coordinadora para marcar el inicio del curso político, centrando el debate en los problemas que siguen sin respuesta por parte del Gobierno de Aragón.

Su coordinador general, Álvaro Sanz, critica con contundencia la política de "escaparate" del Ejecutivo de Azcón, que sigue "ignorando" las necesidades urgentes de la mayoría social mientras "regala" Aragón a las multinacionales.

En su atención a los medios de comunicación, Sanz ha sido tajante. En su opinión, "Azcón ha vuelto de vacaciones con la alfombra roja lista para los de siempre: las grandes tecnológicas y los fondos de inversión". Mientras tanto, los problemas estructurales de Aragón siguen sin abordarse".

Uno de ellos es la alta siniestralidad laboral. Sanz ha exigido la implantación urgente de la figura del delegado territorial de prevención. "No vamos a esperar a que el diálogo social se convierta en otro cajón de sastre", ha señalado y ha añadido que el Gobierno de Aragón "no tiene voluntad política ni capacidad para proteger a los trabajadores". Además, ha acusado a los empresarios de "mirar hacia otro lado mientras se vulnera la seguridad laboral".

Asimismo, Sanz ha vuelto a reprochar a la consejera de Políticas Sociales, Carmen Susín, su "indolencia" ante lo que sin duda ha sido "una chapuza, un llegar tarde y mal y un poner palos en la rueda como es la acogida de los menores que vienen solos al Estado español desde fuera".

Por su parte, la responsable de Políticas Sociales y Feminismo de IU Aragón, Marga Deyá, ha sealado el "desmantelamiento" de los servicios públicos en el arranque del curso escolar: "Anuncian millones, pero la realidad es que se bloquean aulas públicas con alumnado ya matriculado, se recorta personal y se favorece a la concertada. Hay dinero, pero no hay voluntad de invertirlo en lo que importa: la escuela pública, la diversidad, la igualdad", ha subrayado.

POLÉMICO COBRO DEL SERVICIO DE MADRUGADORES

Además, Deyá ha criticado duramente el uso partidista del Plan Corresponsables. Según IU, el Gobierno de Aragón ha cerrado 185 aulas de tarde y ha trasladado el coste de los servicios de madrugadores a las familias. Solo cubren el 75% y el resto lo pagan los bolsillos de quienes menos tienen.

Para la dirigente de IU Aragón, "esto no es conciliación, es sabotaje. Utilizan el plan para atacar al Gobierno central mientras incumplen sus propias competencias".

Desde Izquierda Unida de Aragón exigen al Ejecutivo de Azcón que abandone su estrategia de confrontación y empiece a gobernar para la gente, porque "hay recursos de sobra en Aragón para garantizar servicios públicos dignos. Lo que falta es voluntad política. Basta ya de hacer oposición desde el gobierno. Aragón necesita soluciones, no propaganda", ha concluido.