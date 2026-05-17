El AMPA Rubén Darío se manifiesta este lunes para pedir mejoras y planea un encierro en apoyo a la huelga educativa

ZARAGOZA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La movilización de la comunidad educativa contra la concertación del Bachillerato impulsada por el Gobierno de Aragón, con dos jornadas de huelga de docentes convocadas el martes 19 y el miércoles 20, va a hacerse notar desde este mismo lunes 18 con una manifestación convocada a las 17.00 horas a las puertas del CEIP Hispanidad de Zaragoza y el posterior encierro de representantes del colectivo en uno de los centros de la zona que componen los barrios de Valdefierro, Oliver, Hipanidad y Miralbueno.

Así lo ha anunciado este domingo el AMPA Rubén Darío, que traslada su apoyo a las reivindicaciones de los sindicatos docentes y aclara que ya llevaba intención de convocar la protesta antes del anuncio de la huelga con el propósito de denunciar "la inacción" del Ayuntamiento de Zaragoza ante las necesidades del CEIP Hispanidad.

La manifestación partirá a las 17.00 horas de la puerta del CEIP Hispanidad, en la avenida Manuel Rodríguez Ayuso, y completará el recorrido hasta la Rotonda de los Enlaces con final en la puerta del CEIP Hispanidad.

Más tarde, anuncian la intención de varios representantes de la comunidad educativa de encerrarse en uno de los centros educativos, donde pasarán la noche en apoyo a la huelga educativa convocada por los sindicatos de docentes. Durante el encierro planean pintar pancartas que portarán en la manifestación contra la concertación del bachillerato bajo el lema 'Dinero Público para la Pública' que tendrá lugar el próximo miércoles 20 de mayo a las 18.30 horas en la Glorieta Sasera.

Asimismo, también avanzan una asamblea de zona para ultimar los piquetes y repartos de octavillas convocados el martes 19 a las 7.45 horas en el IES Miralbueno y a las 8.30 horas en el CPI Río Sena; el miércoles 20 de mayo a las 7.45 horas en el IES Pignatelli y a las 8.30 en el CEIP Jerónimo Blancas.

Entre las reivindicaciones no atendidas, el AMPA Rubén Darío enumera la necesidad de reparar y mejorar la cubierta del polideportivo por el deterioro que sufre y las goteras y el exceso de calor que su estado generan, así como, más recientemente, la exigencia de mejorar la seguridad en las inmediaciones tras un reciente accidente en el que, según explican, una menor fue atropellada por un vehículo cuando cruzaba un paso de peatones en patinete y acompañada por su padre y su hermana.