La ampliación y mejora de la accesibilidad de la Biblioteca de Santa Orosia en Delicias costará 680.000 euros

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, este viernes durante su visita a la biblioteca de Santa Orosia. - DANIEL MARCOS

ZARAGOZA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza lleva a aprobación y exposición pública el proyecto de ampliación de la Biblioteca Santa Orosia, en el distrito de Delicias. La intervención busca ampliar la biblioteca para integrar la planta baja del edificio, actualmente no utilizada, al semisótano donde ya se ubica ese uso.

La propuesta implica reconfigurar los espacios interiores, mejorar la accesibilidad mediante rampas y dotar de una nueva parada del ascensor existente (incluyendo cambio del equipo elevador), así como optimizar la iluminación natural.

Así lo ha detallado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha recordado que el proyecto forma parte de los compromisos presupuestarios iniciados en 2025 y que prosiguen en esta próxima anualidad, al igual que iniciativas como la extensión de nuevos aparcamientos en barrios, la regeneración de Zamoray-Pignatelli, el Centro Cívico Hispanidad, las obras en calles como Oeste, Ibón de Astún, Utrillas, avenida de Valencia o avenida de Navarra.

El inmueble está situado en la calle María del Pilar Sinués y Navarro en su confluencia con la calle de Santa Orosia, dentro del distrito zaragozano de Delicias, y dispone de 1.126 metros cuadrados de superficie construida total.

En el semisótano se desarrolla los espacios actuales de la Biblioteca, con zona de control, sala de lectura, sala de ludoteca y zona de aseos, así como un almacén auxiliar.

El edificio cuenta con tres plantas --semisótano, baja y primera--, de superficie decreciente en altura y tiene dos accesos a su interior: el actual, para entrar en la biblioteca ubicada en el semisótano a través de la calle Santa Orosia, y otro acceso a las plantas Baja y Primera, en desuso, desde la esquina con la calle María del Pilar Sinués y Navarro e implica atravesar el patio de la parcela y el porche.

Existe un tercer acceso para los espacios de servicio de planta naja que está actualmente condenado para evitar intrusiones al conjunto.

Con un presupuesto de 680.854,95 euros se quiere ahora hacer de la planta baja, actualmente sin uso, el ámbito principal de la biblioteca, creando espacios más diáfanos con un mostrador de control. También se mejorará la accesibilidad, con particular atención a la creación de una nueva parada de ascensor que comunique a través del interior del edificio la planta baja con el sótano.

Además, se mejorará la iluminación natural del semisótano y se adecuará todo el inmueble a la normativa de prevención de incendios. El resultado final será dejar en la planta semisótano las salas de lectura principales y crear un hueco para mejorar la iluminación natural, además de mejorar las condiciones acústicas de lo que será una sala polivalente, con una planta destinada más para el estudio y la lectura.

De este modo, en la planta baja se instalará el uso principal de consulta y zona infantil de la Biblioteca, creando espacios diáfanos y reorganizando los núcleos de aseos. También se instalará aquí una nueva sala infantil, un despacho y el mostrador de recepción, los cuartos auxiliares --limpieza y otros--, mientras que en el porche se instalarán cortavientos y se mejorará la accesibilidad con rampas exteriores.

Por último, la planta primera será acondicionada y arreglada con una mínima intervención para posibles usos futuros, y se sustituirá el ascensor por otro modelo compatible con parada en planta baja.