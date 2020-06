Ana Alós (PP) pone fina a su etapa política municipal tras más de 14 años en el Ayuntamiento de Huesca

HUESCA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ana Alós ha finalizado su etapa política municipal tras más de 14 años en el Ayuntamiento de Huesca, tras presentar este lunes su renuncia como concejal del grupo del Partido Popular, que se hará efectiva en la sesión plenaria de este martes.

La que fueta alcaldesa de la ciudad durante cuatro años ha explicado que la razón se debe a cuestiones reglamentarias de partido, al existir incompatibilidad con sus responsabilidades en el Senado.

De ello, ha informado Alós en una rueda de prensa en la que ha explicado que la dirección del PP le comunicó que su función como miembro del Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario del PP

en el Senado es incompatible con su cargo de concejal en el Ayuntamiento de Huesca. Una decisión que entiende, pero que ha acogido con tristeza: "Han sido más de catorce años, han sido intensos, en los que he dejado lo mejor de mí para esta cuidad y para este ayuntamiento".

También ha asegurado que le cuesta "mucho" tomar esta decisión y que "hoy es un día complicado y triste". Así, ha agregado: "Han sido años de esfuerzo personal, con grandes compañeros que me han acompañado a lo largo de estos años y agradezco la confianza que siempre han depositado en mí" y "desde dónde esté siempre seguiré trabajando por Huesca".

Ana Alós ha sido tres veces candidata a la alcaldía de Huesca

y en una ocasión llegó a ser alcaldesa, algo que le llena de "orgullo". Entre sus logros más reseñables ha citado la transformación urbanística del centro de la ciudad. "Lo mejor ha sido haber podido desarrollar una ilusión y llevar a cabo un proyecto que se convirtió en una realidad como es la mayor transformación urbanística de nuestra ciudad y eso allí está".

Hoy se va con un "sabor agridulce", con "mucha tristeza", pero "contenta", porque este lunes se reabre el cuartel Sancho Ramírez y ha sido otra de sus luchas en el gobierno y en la oposición: "Por

un lado siento la tristeza de dejar el Ayuntamiento" pero, por otra, siento la alegría de ver algo que ha marcado los últimos años de mi etapa municipal que fue el cierre del cuartel Sancho Ramírez" y "hoy podemos celebrar que el cuartel ha reabierto sus puertas, con un carácter importante y una fuerza superior a la que tenía cuando se cerró".

VOTO EN BLANCO

El voto en blanco que impidió que Ana Alós fuera proclamada alcaldesa de Huesca, durante el acto de constitución del nuevo Ayuntamiento el 15 de junio del 2019, y diera la victoria al PSOE por

sorpresa, ha marcado el camino para ir cerrando su etapa política municipal. "Al no poder alcanzar el gobierno municipal y no poder ser alcaldesa sí que ha influido, porque si yo hubiera sido alcaldesa podría haber continuado, pero el no conseguir ese objetivo ha marcado el cierre de esta etapa".

Alós ha argumentado: "Mi intención era acabar la legislatura, estar cuatro años en la oposición, me sentía cómoda y estaba trabajando a gusto, pero la decisión y el planteamiento de mi partido ha sido ésta y yo lo respeto porque tiene que ser así".

Tras agradecer la labor a sus compañeros de su partido, a los trabajadores municipales y a la sociedad en general, Alós ha remarcado que desde su función en el Senado seguirá trabajando por

Huesca.

Iván Rodríguez será el nuevo concejal del PP tras la marcha de Ana Alós.