Ana Marín (PP) afirma que el nuevo servicio de transporte sanitario empieza con "promesas incumplidas"

ZARAGOZA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha afirmado este jueves que el nuevo servicio de transporte sanitario ha comenzado con "promesas incumplidas". Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha señalado que la entrada en vigor del nuevo pliego de condiciones "ha traído unas sorpresas".

Marín ha apuntado que en algunos pueblos de las tres provincias "esta noche no han tenido ambulancias", mencionando los casos de Orihuela del Tremedal y Alcorisa, en Teruel; Lafortunada y Benabarre en Huesca; y Caspe, Utebo y Borja en Zaragoza.

Tampoco están construidos los helipuertos anunciados en las comarcas, ha añadido, que además "no son al uso habitual", porque para aterrizar de noche deben contar con una serie de condiciones que "a fecha de hoy no se han cumplido", de forma que "se ha puesto en riesgo la salud y la seguridad de todos los aragoneses".

La parlamentaria del PP también ha criticado que "no hay bases", pese a que el Gobierno de Aragón anunció que el servicio pasaba de ser localizado a presencial.

Así, ha anotado que a los técnicos de emergencias sanitarias de Valderrobres (Teruel) "se les mandó a casa porque no tenían dónde dormir"; y en Huesca "les han mandado a dormir a la sala de costureras del hospital psiquiátrico".

Asimismo, ha expresado que los vehículos que utiliza la empresa adjudicataria son "viejos, los que ha desechado en Andalucía", los 4x4 "no han llegado", y "no llevan ecógrafos, los respiradores son de baja calidad, las tomas de oxígeno no funcionan y las neveras de la medicación se han congelado" en Huesca, Monzón y Monreal del Campo.

Marín ha aseverado que desde el 061 se ha llamado a los ayuntamientos para pedirles que faciliten el mobiliaria y las bases para los técnicos, "que van a tener que pagarse de su bolsillo las comidas y las cenas pese a prestar servicios de guardia".

"Es el momento de que el presidente Javier Lambán y la consejera --de Sanidad-- desaparecida Sira Repollés den la cara", ha manifestado Ana Marín, añadiendo que "los aragoneses estamos pagando la mala gestión".

Por último, ha recalcado que Jorge Azcón (PP) va a modificar los pliegos en los primeros cien días de su mandato como presidente del Gobierno de Aragón, mejorándolos un 20 por ciento, con presencialidad de los técnicos las 24 horas del día a lo largo de todo el año.