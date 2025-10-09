Anfac, Faconauto y Sernauto se reúnen antes de la gala de los Premios a la Innovación en Movilidad Sostenible

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza se convierte este jueves en el punto de encuentro de las Juntas Directivas de ANFAC --Asociación de Fabricantes de Vehículos--, FACONAUTO --patronal de concesionarios-- y SERNAUTO --Asociación de Proveedores de la Automoción--, una cita impulsada por Fundación Ibercaja en la que se reúnen tres de las principales organizaciones que lideran el sector de la automoción en España y que, en conjunto, representan cerca del 9% del PIB nacional.

Las tres entidades celebrarán este viernes sus respectivas reuniones en el marco previo a la gala de la quinta edición de los Premios Impulso a la Innovación en Movilidad Sostenible, que tendrá lugar en Mobility City.

Gracias a la colaboración de Fundación Ibercaja, anfitriona de esta cita, Zaragoza reúne un año más a destacadas personalidades del ámbito empresarial, institucional y mediático del sector.

Con este encuentro, las diferentes instituciones ponen de manifiesto su apuesta por la colaboración entre todos los actores del ecosistema automovilístico español y su compromiso con el desarrollo económico, la competitividad y la descarbonización del transporte.

Con ello, Zaragoza reafirma su papel como punto estratégico para la industria de la automoción, un sector esencial para la economía española y con una sólida presencia en Aragón, tanto por su tejido productivo como por su apuesta constante por la innovación y la sostenibilidad. Nota al editor: la fotografía del encuentro se enviará a las 21:00 horas.

Fundación Ibercaja es una entidad privada sin ánimo de lucro procedente de la transformación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Ibercaja, cuyos fines institucionales son la creación, realización y fomento de obras sociales y culturales, impulsando el desarrollo de las personas y la mejora del territorio, a través de una adecuada gestión de su participación en Ibercaja Banco.

En Fundación Ibercaja se impulsa la innovación en programas y actividades, dando respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad dentro de su ámbito de actuación con cuatro valores como pilares fundamentales: compromiso, transparencia, profesionalidad y dinamismo.