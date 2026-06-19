Antonio López: "El arte se ha vuelto muy narcisista. Hablamos de nosotros mismos, no nos importan mucho los demás"

El pintor y escultor Antonio López, en el congreso 'El mundo que viene'. - RAMÓN COMET

ZARAGOZA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pintor y escultor Antonio López ha afirmado que el arte es un "don" que tiene el hombre y una "necesidad que nos enriquece", aunque desde la Antigüedad ha cambiado y "se ha vuelto muy narcisista" con la cantidad de movimientos que existen: "Hablamos de nosotros mismos, no nos importan mucho los demás".

Antonio López ha participado este viernes en el congreso 'El mundo que viene', organizado por Fundación Ibercaja con motivo de su 150 aniversario y que ha acercado hasta la capital aragonesa durante dos jornadas --18 y 19 de junio-- a voces influyentes de la política, la economía, la cultura, la educación y el deporte.

En conversación con la periodista Ana Blanco y el director artístico del Museo Thyssen, Guillermo Solana, el pintor y escultor ha reconocido que, en su opinión, es la ciencia la que "nos lleva de la mano" en la actualidad, junto a la economía, puesto que el arte "ya no es ilustrativo de la Antigüedad" porque "los dioses y los cargos políticos se han alejado --como tema-- y ya solo quedamos nosotros, con nuestras grandezas y miserias, y eso es lo que se está reflejando en el arte".

Ha analizado el cambio que se produjo a partir de los pintores impresionistas, que empezaron a pintar "lo que querían", superando esa pintura de encargo que había dominado el panorama artístico hasta entonces y la marcada por temas como los dioses, pero en la que los artistas "no se sentían reflejados".

En este sentido, López se ha referido a la pintura realista del siglo XX, cuando el pintor y escultor comenzó su actividad artística, como "muy autobiográfica" y "los pintores, por primera vez, pintan su vida". Ha aludido a este momento como un punto de inflexión en el arte y ha repasado algunos de los temas más recurrentes en su obra, como son el espacio íntimo, con la casa como protagonista, y las ciudades.

Se ha detenido en el tema de las ciudades para manifestar que ha sido "un descubrimiento" hacerlo y es "una maravilla ponerte en un lugar y pintar el lugar donde vives". En esta línea, ha apostillado: "Yo he tenido muchísima suerte, porque mi pintura ha encontrado respuesta, con la modestia de España, pero la ha encontrado".

"Todos los pintores figurativos del siglo XX han creado un documento impresionante de nuestro mundo", ha aseverado, para añadir que el arte de la actualidad es "un muestrario de cómo somos de manera explícita, como nunca antes se había hecho". Ha agregado que la libertad permitida en el arte ha conducido al "exhibicionismo" y "pintamos lo que amamos, como un elogio".

Es por ello que los trabajos en el presente "son más pequeños, pero marcados por la personalidad" y sobre los jóvenes pintores figurativos, Antonio López ha dicho que "están muy empeñados en aprender, pero no están apoyados por el poder". Sin embargo, "la pintura está muy gastada, la figurativa más que la abstracta" y, a su juicio, "hay que hacer una sorpresa". Además, ha reflexionado: "Los pintores figurativos estamos más en mano del mundo que otros pintores".

"Morirá el hombre, pero no el arte", ha observado, para aventurar que "cómo va a desarrollarse el arte en el futuro no se puede saber, pero su función es reflejar el mundo y contar cómo es nuestra vida", ha señalado Antonio López, de modo que el arte "va a seguir, no va a desaparecer, porque hay una amplia familia de personas que lo necesitan".

EL FUTURO DE LOS MUSEOS

Acerca del futuro de los museos, Guillermo Solana ha comentado que cada vez están "más volcados en el arte contemporáneo", pero una "ventaja" del mundo actual es que "todo sucede a la vez" y pueden convivir con lo histórico. "Antes las tendencias nacían y caducaban, pero ahora esas tendencias suceden al mismo tiempo y conviven escultura, pintura, instalaciones o performance. El menú es muy amplio".

Asimismo, Solana ha explicado que los jóvenes se enfrentan al arte de una forma "muy distinta" a la que impone el museo tradicional y, de acuerdo a los datos, la media de edad de visitantes de los museos es elevada. "Los museos solían ser como cementerios y cada vez tratan más de convertirse en sitios donde pasan muchas cosas y hay muchos estímulos".

Este objetivo "se consigue a medias, pero pasan cosas, desde una rave a un concierto o una pereformance. Hay eventos a los que sí vienen los jóvenes". En este punto, ha indicado que el público joven es más frecuente en los museos de arte contemporáneo, un arte, ha continuado, con "un grado de pluralismo como no ha habido nunca".

Desde el ámbito de los jóvenes artistas, Solana ha anotado que "lo bueno" de ellos es "lo que ignoran", porque "a cierta edad hay cosas que das por hechas, porque las has visto y pierdes la energía o el valor para pensar que son posibles de nuevo, mientras que el arte nos demuestra que todo vuelve y lo hace de forma diferente".

Por último, el director artístico del Museo Thyssen ha considerado que "la cultura define lo que entendemos por progreso, es la memoria colectiva y es la que marca hacia dónde vamos y con qué ritmo, la que señala valores y orienta, pero es la tecnología la que ejecuta y construye objetos", así que "tenemos que elegir si queremos una cultura racista basada en ideales de identidad y poco abierta o, por el contrario, la del diálogo y solidaria". En cualquier caso, "el arte está constantemente en la cultura, incluso el que parece incomprensible inspira a las masas".