Apadrinaunolivo.org reinvierte 1,5 millones al año en Oliete y se consolida como motor de desarrollo rural

Apadrinaunolivo.Org destina cada año cerca de 1,5 millones de euros a la dinamización económica, social y ambiental de Oliete (Teruel) y su entorno, consolidándose como uno de los principales motores de desarrollo rural en la zona. - APADRINAUNOLIVO.ORG

TERUEL 1 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Apadrinaunolivo.org destina cada año cerca de 1,5 millones de euros a la dinamización económica, social y ambiental de Oliete (Teruel) y su entorno, consolidándose como uno de los principales motores de desarrollo rural en esta zona afectada por la despoblación. Desde su puesta en marcha en 2014, la iniciativa ha evolucionado desde la recuperación de olivos centenarios abandonados hasta convertirse en un modelo integral que genera empleo, actividad económica y nuevas oportunidades.

La organización reinvierte de forma íntegra sus recursos en el territorio, de modo que cada euro actúa como una palanca de desarrollo local con impacto económico, social y ambiental. En este sentido, durante 2025 el gasto en proveedores de la provincia de Teruel alcanzó los 543.024,45 euros, de los que más de 106.000 euros correspondieron a empresas y autónomos de Oliete, reforzando así la economía de proximidad.

EMPLEO Y RECUPERACIÓN DEL OLIVAR

Uno de los principales impactos del proyecto se refleja en la generación de empleo. Actualmente, Apadrinaunolivo.org mantiene 47 puestos de trabajo directos, ocupados por personas que han decidido permanecer en el territorio, regresar o iniciar una nueva etapa vital en el medio rural.

Estos empleos abarcan diversas áreas, como el trabajo agrícola en el olivar, la producción en almazara, la elaboración de conservas vegetales, la logística, la atención a padrinos y visitantes, así como tareas de gestión, administración, dinamización o comunicación. El coste total del equipo humano en 2025 superó los 937.000 euros, lo que evidencia una apuesta firme por el empleo estable y de calidad.

El respaldo de madrinas, padrinos y entidades colaboradoras ha permitido recuperar cerca de 30.000 olivos centenarios, devolviendo a la vida fincas que llevaban décadas abandonadas. Esta labor no solo tiene un impacto económico, sino también ambiental, al contribuir a la conservación del paisaje, la reducción del riesgo de incendios y la captura de CO2 mediante prácticas agrícolas sostenibles.

Además, la producción de aceite de oliva virgen extra y conservas vegetales artesanas, comercializadas bajo la marca MiOlivo.org, aporta valor añadido al proyecto y contribuye a su sostenibilidad económica.

UN IMPACTO QUE TRANSFORMA EL TERRITORIO

Más allá del empleo directo, el proyecto genera un importante impacto indirecto en la vida de Oliete. A través de un modelo de custodia del territorio, trabaja con 160 cedentes y gestiona 650 parcelas que suman más de 300 hectáreas. Asimismo, cuenta con 70 socios en su almazara, a los que se suman otros agricultores que participan en esta red productiva.

Este ecosistema impulsa la actividad en el comercio local, la hostelería y los servicios, al tiempo que atrae visitantes, voluntariado y estudiantes, contribuyendo a dinamizar la vida del municipio y a reforzar su visibilidad.

En el ámbito social y educativo, iniciativas como "Despertadores Rurales Inteligentes" fomentan la participación comunitaria mediante actividades culturales, jornadas medioambientales, oleoturismo y acciones abiertas a la población. Un ejemplo del impacto de estas iniciativas es la evolución del colegio de Oliete, que ha pasado de contar con apenas tres alumnos a sumar actualmente 27 niños y niñas.

El proyecto también ha extendido su influencia más allá del municipio a través del movimiento Aragón Despierta Futuro, que ha acompañado a 15 iniciativas emprendedoras en el medio rural aragonés mediante el programa 'Vidas Interconectadas'.

UN MODELO FRENTE A LA DESPOBLACIÓN

Apadrinaunolivo.org se ha convertido en un referente de transformación en el medio rural, demostrando que es posible generar desarrollo sostenible a partir de la implicación social, la gestión profesional y el compromiso con el territorio. Oliete se presenta así como un ejemplo de cómo revitalizar un entorno afectado por el reto demográfico.

No obstante, la continuidad y expansión del proyecto dependen del apoyo de nuevas madrinas, padrinos y entidades colaboradoras. Desde la organización hacen un llamamiento a la sociedad para seguir sumando apoyos que permitan mantener y ampliar esta iniciativa.

"Para seguir avanzando, necesitamos seguir sumando. Cada nueva madrina o padrino nos ayuda a cuidar más olivos, mantener empleos y seguir dando vida a Oliete y su entorno", señalan desde la entidad.

En un contexto marcado por la despoblación, el proyecto evidencia que invertir en el medio rural no solo es posible, sino también necesario para garantizar su futuro.