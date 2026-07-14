Aplazado el regreso de los desalojados por el incendio en Peñarroya de Tastavins, que continúa estabilizado

Reunión del CECOP este martes por la tarde, en la Sala de Crisis del 112. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha reconocido que ha habido "momentos puntuales del día complicados" en el incendio de Peñarroya de Tastavins, en la Comarca del Matarraña, por el viento "cálido" que ha provocado reproducciones que obligan a mantener la vigilancia intensiva del perímetro y a aplazar el regreso de las personas desalojadas. El fuego continúa estabilizado.

No obstante, las labores de extinción evolucionan "bien" y "esperamos que, si nada se tuerce, mañana el incendio esté en un nivel superior de extinción", ha dicho el consejero autonómico tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), que ha tenido lugar este martes por la tarde en la Sala de Crisis del 112 Aragón, a la que también han asistido el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, y el director general de Emergencias, Miguel Ángel Clavero.

El Gobierno de Aragón mantiene la Situación Operativa 1 Nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) en el incendio forestal de Peñarroya de Tastavíns y se mantienen los desalojos de las masías afectadas y del Hotel Torre del Marqués.

Bermúdez de Castro ha analizado que "el incendio evoluciona favorablemente, pero durante toda la jornada hemos tenido rachas de viento muy intensas que han provocado pequeñas reproducciones en distintos puntos del perímetro".

Ha precisado que se trata de "situaciones habituales en un incendio de estas características, pero nos obligan a seguir trabajando con mucha intensidad porque todavía hay zonas sensibles, especialmente en el flanco derecho y en la cabeza del incendio".

PREVISIONES

Igualmente, el consejero ha destacado que "las previsiones meteorológicas para las próximas horas son mejores" debido a que habrá "menos viento, más humedad y condiciones más favorables para que las brigadas puedan seguir consolidando el perímetro".

Como siempre, "nuestra prioridad sigue siendo la seguridad". "Preferimos actuar con prudencia, aprovechar la ventana meteorológica de esta noche y seguir avanzando hacia el control del incendio sin poner en riesgo a ninguna persona", ha apuntado.

"Se ha activado la Alerta Roja por altas temperaturas en la Ribera del Ebro y queremos insistir en un mensaje de máxima precaución. Pedimos a la ciudadanía que evite la exposición al sol en las horas centrales del día, que se hidrate con frecuencia y que preste especial atención a las personas mayores, los niños y los colectivos más vulnerables", ha recordado Bermúdez de Castro.

Para esta noche, estarán trabajando en el terreno más de 60 efectivos de distintos cuerpos. Por parte del INFOAR, se cuenta con 7 brigadas terrestres y siete autobombas. Igualmente, se mantiene la presencia de efectivos de la Diputación Provincial de Teruel, Protección Civil, Guardia Civil y la Unidad de Policía Nacional Adscrita.

En cuanto a la previsión meteorológica, la intensidad del viento irá disminuyendo progresivamente. Las rachas más flojas de viento se prevén entre las 5.00 horas de la madrugada y las 11.00 horas.

Posteriormente, el viento cambiará en sentido norte. La humedad se recuperará en las primeras horas de la noche hasta el 60% aproximadamente. Respecto a las temperaturas, se alcanzarán este miércoles máximas de 37 o 38 grados. El CECOP se volverá a reunir este miércoles a las 9.30 horas para analizar nuevamente la situación.