Una aplicación desarrollada en Aragón, ApeTest, ayuda en la detección temprana de Trastornos de la Conducta Alimentaria

Autoridades en el acto de presentación de la aplicación ApeTest para la detección temprana de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, de Fundación APE. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto de investigación realizado en cuatro institutos de educación secundaria de Zaragoza ha avalado la utilidad de la aplicación ApeTest, desarrollada en Aragón e impulsada por la Fundación APE, para la detección temprana de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) en el entorno educativo.

Esta iniciativa ha contado con la colaboración del Gobierno de Aragón, a través del Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) de Aragón y los Departamentos de Sanidad y Educación, Ciencia y Universidades.

Fundación APE inició el desarrollo de la herramienta tecnológica hace ahora cuatro años. Después, se ha validado científicamente mediante el proyecto de investigación realizado por parte de un equipo de especialistas, liderado, como investigador principal, por el Jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, Pedro Ruiz.

Entre los investigadores, también se encuentra la presidenta de la Fundación APE, Maite Zapata, responsable de hospitalización de Psiquiatra Infanto-Juvenil del mismo hospital y otros patronos de la Fundación APE, como el doctor Ignacio Jáuregui o el responsable de salud mental del Hospital Provincial de Zaragoza, César Paumar.

La prsentación del estudio ha tenido lugar este miércoles y ha contado con la asistencia de la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, la justicia de Aragón, Concepción Gimeno, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, el gerente del Servicio Aragonés de Salud (SALUD), José Ignacio Castaño, y el presidente de la Fundación CAI, José Ramón Auría.

El estudio, denominado 'Detección temprana de trastornos de conducta alimentaria mediante gamificación del Scoff (VGS)', se ha desarrollado entre enero de 2024 y noviembre de 2025 y en él se ha evaluado a 485 alumnos adolescentes, 253 chicas y 232 chicos, adolescentes de 1º a 3º ESO.

El muestreo se ha realizado en los institutos públicos IES Ramón Pignatelli, Francisco de Goya, Jerónimo Zurita y Valdespartera. Se han detectado, gracias a la app ApeTest y tras entrevista clínica, 25 casos de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).Pionera y eficaz.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, ha calificado esta herramienta como "pionera y eficaz" para la detección precoz de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, que "da certeza científica para dar el siguiente paso".

"Queremos que nuestros orientadores cuenten con los mejores instrumentos digitales para identificar posibles casos de riesgo y, en coordinación con el Departamento de Sanidad, asegurar una derivación rápida y efectiva a los servicios de salud", ha señalado la consejera, quien ha considerado la detección temprana como "la mejor estrategia para mejorar el abordaje de estas patologías y proteger el futuro de nuestros jóvenes".

"Por eso vamos a seguir impulsando este modelo de prevención para que ningún alumno aragonés se sienta solo ante un trastorno de la conducta alimentaria y garanticemos, entre todos, una respuesta rápida y experta desde nuestro sistema público", ha añadido Carmen Susín.

ENFERMEDAD COMPLEJA

Por su parte, el gerente del Servicio Aragonés de Salud, José Ignacio Castaño, ha dicho que los trastornos de la conducta alimentaria, o TCA, son enfermedades complejas que afectan no solo a la alimentación, sino también a la salud física, emocional y social de quienes las sufren y "cuanto antes se identifiquen, antes se puede intervenir y mejores serán las posibilidades de recuperacion".

Este es el objetivo de la app ApeTest, "que es una demostración de como la innovación puede ponerse al servicio de la salud para la detección temprana de los TCA en adolescente", una patología "que puede comenzar de forma silenciosa, antes de que las familias y los centros educativos y sanitarios detecten la existencia de un problema", ha apostillado Castaño.

Según ha contado, ApeTest es una aplicación que utiliza una experiencia digital e interactiva para acercar a los jóvenes un cuestionario clínico validado científicamente.

"La aplicación habla el lenguaje de los adolescentes, que en lugar de enfrentarse a un formulario tradicional, participan en una experiencia gamificada más cercana y atractiva para ellos. La evidencia científica es la misma, pero la forma de presentarla facilita la participación y puede mejorar la capacidad de detección precoz", ha observado.

Esta iniciativa es un ejemplo de colaboración entre instituciones y entidades, así como entre profesionales sanitarios, investigadores, educadores y desarrolladores tecnológicos.

La presidenta de la Fundación APE, Maite Zapata, ha resaltado el denodado esfuerzo de esta entidad para la prevención y detección temprana de los TCA.

Según ha manifestado, en los Trastornos de la Conducta Alimentaria, el menor tiempo de enfermedad no tratada "es un determinante clave para el pronóstico y la recuperación; si llegamos antes vamos a conseguir actuar y restaurar la salud física y psíquica del menor, vamos a evitar las complicaciones y el miedo que tenemos todos a que se cronifique".

ESTUDIO

El estudio ha consistido en comparar la fiabilidad para la detección de los dos test validados científicamente para la detección de este tipo de patologías, que son los denominados EAT-26 y SCOFF, frente al test realizado a través de esta nueva app, el VGS, que adapta el test SCOFF y lo presenta en un formato tipo juego (gamificado).

Para realizar esta evaluación, también se han efectuado entrevistas personales por clínicos expertos. El investigador principal y jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, Pedro Ruiz, ha precisado que el SCOFF en su versión gamificada presenta propiedades psicométricas adecuadas y una buena capacidad diagnóstica para la detección temprana de TCA en población adolescente.

"Su rendimiento es comparable al de instrumentos clínicos ampliamente utilizados como el SCOFF tradicional y el EAT-26, lo que respalda su utilidad como herramienta de cribado digital en contextos educativos y comunitarios orientados a la identificación temprana de posibles casos de TCA", ha detallado el especialista.

Otra conclusión de la investigación es que esta app posee una alta capacidad para descartar la presencia de trastornos alimentarios en población general.

LA NUEVA APLICACIÓN

La app ApeTest formula una serie de preguntas, adaptación del test SCOFF, en un entorno virtual con formato de videojuego. Esto permite que el menor pueda responder en un lenguaje que le resulta familiar y poder expresar su realidad, lo que facilita un diagnóstico adecuado.

Su formato también permite que sea una experiencia amena y entretenida para el usuario. Además, la duración del test no excede los cinco minutos lo que ayuda a poder aplicarlo de forma dinámica en entornos educativos.

La creatividad de la app ha corrido a cargo de la empresa aragonesa Imascono, con la que los patronos de Fundación APE trabajaron, durante varios meses, en la fase de diseño de la herramienta.

Para validar esta herramienta, se suscribió un convenio de colaboración entre la Fundación APE y los Departamentos de Educación y Sanidad del Gobierno de Aragón. Por un lado, se ha elaborado el proyecto de investigación presentado hoy. Por otro, se realizó una experiencia piloto en el Colegio Rosa Molas de Zaragoza, con resultados muy satisfactorios. El siguiente paso, será su extensión al ámbito educativo aragonés y al sanitario de Atención Primaria.