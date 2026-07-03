El apoyo municipal a los nuevos autónomos crece un 65% hasta los 500.000 euros en ayudas

El consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, y Leticia Vargas, propietaria de la pastelería Moonly que optço a estas ayudas para abrir su negocio. - MIGUEL G. GARCÍA

ZARAGOZA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza continúa con su estrategia de apoyo al trabajador autónomo con una convocatoria de ayudas que incrementa considerablemente la dotación económica para este 2026. El Gobierno de la ciudad ha aprobado hoy las bases de esta línea de subvenciones que pasa de un presupuesto de 300.000 euros en 2025 a 500.000 euros, un aumento que refuerza el respaldo municipal a los autónomos que deseen iniciar una actividad económica o asuman el relevo de un negocio en la ciudad.

Con este incremento presupuestario, el Ayuntamiento consolida una política de apoyo integral al emprendimiento que combina el asesoramiento personalizado de la Oficina de Impulso al Autónomo, creada hace ahora un año, con ayudas económicas directas para facilitar la puesta en marcha y la continuidad de proyectos empresariales, ha explicado este viernes el consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, quien ha presentado esta convocatoria en la pastelería Moonly, en el barrio de Jesús, cuya propietaria Leticia Vargas optó a estas ayudas para abrir su negocio.

Estas ayudas no son solo una inversión en nuevos autónomos; son una inversión en empleo, en comercio de proximidad y en la actividad económica de Zaragoza. Por eso hemos incrementado la partida en más de un 65 %, con la previsión de llegar este año a entre 55 y 60 proyectos empresariales", ha apuntado.

AYUDAS ENTRE 3.000 Y 10.00 EUROS

Gimeno ha recordado que este refuerzo económico llega después del primer año de funcionamiento de la Oficina del Autónomo, que ya ha acompañado la puesta en marcha de 44 proyectos empresariales: 20 nuevos negocios y 24 traspasos de comercios, contribuyendo tanto al emprendimiento como al mantenimiento de la actividad económica y comercial en los barrios de Zaragoza.

Ahora, el Ayuntamiento complementa ese acompañamiento técnico con un respaldo económico directo. La nueva convocatoria permitirá acceder a ayudas de 3.000, 5.000, 8.000 o 10.000 euros, según el volumen de inversión previsto en el plan de empresa, e incorpora además incentivos adicionales para quienes procedan de la formación del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza y para los proyectos de relevo de actividad.

El año pasado, un total de 34 autónomos, entre los que se encontraban comercios, talleres o empresas de servicios, que iniciaban o relevaban un negocio relacionado, recibieron esta ayuda (la media fue 8.800 euros por negocio) y este año se espera llegar a entre 55 y 60 autónomos.

Autónomos como Leticia Vargas, que este viernes ha agradecido la ayuda y el acompañamiento de la oficina de impulso del autónomo: "Me lo ha facilitado mucho y a día de hoy lo sigue facilitando porque cualquier duda, ellos me siguen apoyando y eso es lo más importante porque cuando emprendes parece que estás solo, pero no estás solo".

Vargas ha detallado que los autónomos reciben primero una asesoría y reciben apoyo ante cualquier dificultad: "Sabemos que al principio la burocracia es complicada, pero ellos te lo facilitan".

En ese sentido, Gimeno ha subrayado que el objetivo es ofrecer un "acompañamiento completo" al trabajador autónomo, desde que surge la idea de negocio hasta su consolidación y ha destacado que la Oficina del Autónomo y esta convocatoria de subvenciones son dos herramientas complementarias que responden a un mismo compromiso: "Facilitar que emprender en Zaragoza sea cada vez más sencillo y tenga más oportunidades de éxito".

QUIÉNES PODRÁN OPTAR

Podrán optar a estas ayudas las personas que se den de alta como autónomas entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026 y desarrollen su actividad en Zaragoza, así como quienes asuman el traspaso de un negocio ya existente, siempre que mantengan la actividad y el establecimiento durante, al menos, dos años.

Con esta nueva convocatoria, el Ayuntamiento de Zaragoza da un paso más en su estrategia de apoyo al trabajo autónomo y al pequeño comercio, favoreciendo tanto la creación de nuevos proyectos empresariales como la continuidad de negocios viables mediante el relevo de sus titulares.

El plazo para presentar la solicitud comenzará al día siguiente de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia, algo que se espera la próxima semana.