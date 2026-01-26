Aprobada la licitación de la gestión de los platós, suministro de pantallas y cafetería del Distrito7/Giesa

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita las obras de Distrito7/Giesa - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado los pliegos de las concesiones demaniales para la gestión de los platós para la producción audiovisual; el suministro de pantallas, butacas y proyectores; así como el área de restauración para la puesta en marcha de la actividad del denominado Distrito 7/Giesa, en el barrio de Montemolín, en el límite de los distritos de Las Fuentes y San José, donde se ubicaba la antigua fábrica de ascensores.

La explotación de los tres platós, junto al espacio para preproducción, postproducción, oficinas, camerinos y servicios auxiliares, se licitan en un formato de concesión demanial por 30 años con un canon mínimo de 8,3 millones de euros para el Ayuntamiento de Zaragoza.

Este complejo cuenta con una amplia zona dedicada a la producción audiovisual, con más de 5.600 metros cuadrados destinados a rodajes, que incluyen tres grandes platós de filmación de 788,67, 1.448,42 y 1.022,15 metros cuadrados, además de espacios de preproducción y postproducción, almacenes, camerinos, vestuarios, oficinas de producción y áreas auxiliares, lo que permitirá atraer rodajes, impulsar la actividad empresarial y consolidar Zaragoza como escenario de producción audiovisual.

En paralelo, el equipo de gobierno también ha acordado la adquisición del equipamiento necesario para la Unidad de Gestión, Exhibición y Administración, que será municipal y que precisa de una inversión global superior a los 2 millones de euros para adquirir los sistemas de proyección audiovisual, sonido, iluminación escénica, plataformas escénicas, butacas móviles y pantallas identificativas.

La finalidad es ofrecer una versatilidad en el espacio de exhibición que permita acoger todo tipo de eventos de ámbito audiovisual, desde proyecciones hasta coloquios, pasando por congresos, jornadas o galas.

La tercera licitación atañe a los pliegos para el espacio de restauración, que incluye un servicio de cafetería-restaurante, catering y servicio de celebración de eventos. El plazo de concesión es también de 30 años con un mínimo de 1,1 millones de euros. Este espacio estará abierto a usuarios de Distrito 7 y a los vecinos.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, informado de estas licitaciones durante una visita a las obras de este equipamiento municipal acompañada del consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén; y la presidenta del Clúster Audiovisual de Aragón y presidenta de la red de clústers audiovisuales de España, Adriana Oliveros, para conocer la evolución de los trabajos que concluirá en agosto de 2026.

Este equipamiento municipal será un "referente del audiovisual del valle del Ebro y del noreste de España", ha destacado la alcaldesa al argumentar que Distrito 7 no solo permitirá retener talento, sino también atraerlo. "Queremos que Zaragoza sea un polo de referencia para creadores, empresas y profesionales del sector audiovisual, capaz de competir con otras grandes ciudades y de atraer proyectos de ámbito nacional e internacional", ha añadido, destacando que grandes compañías están apostando por este tipo de grandes instalaciones.

Por otro lado, ha mencionado el aspecto social del proyecto y su impacto en generar nuevas oportunidades. "Queremos que nuestros jóvenes puedan formarse, trabajar y desarrollar su talento en Zaragoza, sin tener que marcharse fuera para encontrar oportunidades. Distrito 7 es una apuesta decidida para que el talento se quede en nuestra ciudad", ha señalado.

En rueda de prensa, Chueca ha indicado que durante décadas en Zaragoza todos los jóvenes que querían dedicarse a este sector tenían que marcharse y muchos no volvían, "porque las oportunidades profesionales y laborales relevantes no estaban en la ciudad", pero c con Distrito 7 se busca "frenar ese éxodo de jóvenes y de talento para que puedan formarse, trabajar y hacer en Zaragoza su proyecto vital".

Al respecto, ha recordado que en las inmediaciones se construyen 170 viviendas públicas que pronto estarán finalizadas y que favorecerán la regeneración de esta zona de la ciudad.

"La responsabilidad de mi gobierno no es una responsabilidad puntual", ha precisado al recordar que en la campaña electoral de mayo de 2023 prometió que a esta antigua fábrica de Giesa le daría vida después de más de 20 años en desuso.

"Prometí que haríamos un distrito para todo el ecosistema audiovisual, que en ese momento parecía una promesa lanzada al aire, pero no lo era", ha subrayado. Entonces ya había un estudio previo que señalaba que era una oportunidad para Zaragoza "muy relevante" porque "había una necesidad en la industria audiovisual que demandaba que se crease el espacio y la infraestructura necesaria".

"Eso es lo que estamos haciendo: cumplir con lo prometido", ha sentenciado para explicar que su forma de gobernar es "devolver a la ciudad el patrimonio histórico en este caso industrial que lleva años abandonado para dejar constancia de que "no es un hecho aislado" al citar otro ejemplos como el antiguo cuartel de Pontoneros, la ermita de Santa Engracia, en Movera, la harinera de Casetas, la celda del prior, en la cartuja, y en el antiguo colegio Concepción Arenal para que albergue el futuro Museo de la Semana Santa.

"Yo creo --ha incidido-- que se ve claramente la diferencia entre anunciar y ejecutar, entre dejar pasar el tiempo o actuar. Hemos pasado de la obra de Distrito 7 que está al 60 por ciento, al contenido, para que todo esté perfectamente coordinado y acabemos 2026 con este espacio en pleno rendimiento siendo la ciudad del cine y del sector audiovisual en Zaragoza".

Por su parte, la presidenta de la red de clústers audiovisuales de España, Adriana Oliveros, ha dicho que este proyecto "es una oportunidad, pero también una responsabilidad" de las empresas de crecer, de saber que cuentan con el "privilegio" de este equipamiento.

"Tenemos la responsabilidad de ser capaces de generar ese negocio y también de ser, quizás, la amalgama del consenso que es lo que hace falta ahora, que trabajemos con otras instituciones, como lo está haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza con el Gobierno de Aragón en torno a este proyecto y con nosotros, que haya un consenso político".

Ha argumentado esta petición al informar de que tienen peticiones que llegan de plataformas y localizadores. "No podemos fallar, tenemos que dar una imagen de unidad, porque será lo importante lo que genere seguridad en ese sector, y porque los proyectos que funcionan son los que se construyen así. Este tiene vida, tiene futuro", ha concluido.

LA ANTIGUA FÁBRICA

La rehabilitación de la antigua factoría Giesa comienza en marzo de 2025, tras la adjudicación de las obras en noviembre de 2024 a la UTE Dragados S.A.-Construcciones ACR S.A., por importe de 17.696.437,17 euros, IVA incluido y un plazo de ejecución de 18 meses.

De forma complementaria, en febrero de 2025 se adjudica el contrato de dirección facultativa de las obras por 409.585 euros, IVA incluido. La actuación cuenta también con financiación europea del programa PIREP, con una aportación cercana a los 3 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation-EU, y tiene como objetivo transformar un edificio industrial de los años cuarenta, en desuso durante casi dos décadas, en un equipamiento moderno, sostenible, eficiente energéticamente y plenamente accesible.