Aprobada una moción en la DPZ para pedir celeridad para suprimir el paso a nivel de Gallur

Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este miércoles, con los votos de todos los grupos salvo el PP, una moción de CHA que insta al Gobierno de Aragón a iniciar "con carácter prioritario" las actuaciones para suprimir el paso a nivel existente en Gallur, para lo que ha pedido "máxima celeridad".

El texto, defendido por el diputado aragonesista José Manuel Latorre, recuerda que se trata de una reivindicación histórica de los vecinos de Gallur, ya que este paso a nivel supone "un riesgo evidente" para la seguridad vial, la movilidad urbana y la integración del casco urbano con las zonas de crecimiento y servicios.

Para ello, ha pedido la coordinación entre el Gobierno de Aragón, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ADIF y el propio Ayuntamiento de Gallur para avanzar con "la mayor celeridad" en la redacción, financiación y ejecución del proyecto.

El diputado del PP Luis Bertol, pese a admitir que este paso a nivel es "algo impropio en los tiempos en que vivimos", ha rechazado la moción al entender que reclama "los deberes que no se han hecho en los distintos ayuntamientos de Gallur", gobernados por la izquierda en los últimos 25 años, al igual que la mayor parte de los Ejecutivos autonómicos.

En todo caso, ha remarcado que van a trabajar "sin descanso" para que esta infraestructura se construya "lo antes posible": "con adelanto o sin adelanto electoral", porque el PP "va a seguir gobernando". "Asumámoslo todos", ha sentenciado, afeando a CHA el "tufillo a oportunismo" de esta iniciativa cuando su líder regional, José Luis Soro, fue el responsable autonómico de las carreteras entre 2015 y 2023.

El socialista Francisco Compés ha celebrado que este paso a nivel esté dentro del Plan Estatal de Prioridades elaborado por ADIF, con lo que su supresión va a ser "una realidad".

Jesús Gracia (Vox) también ha secundado esta moción porque "la vida de la gente no puede seguir esperando durante más tiempo la seguridad en sus municipios".

La representante de En Común-IU, Nerea Marín, ha apoyado asimismo la propuesta por la necesidad de reducir los accidentes y mejorar la seguridad vial, pero ha reprochado que es "limitada" porque el problema de los pasos a nivel es "mucho mayor" y afecta a diversos municipios.