Aprobada una moción de PP-Cs con enmienda VOX de apoyo al Mundial de Fútbol

ZARAGOZA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con la abstención del PSOE y Podemos, una moción conjunta de PP y Ciudadanos a la que se ha sumado una enmienda de VOX de respaldo a que la ciudad se convierta en una de las subsedes de la candidatura hispano-lusa del Mundial de

Fútbol de 2030.

A este apartado se ha sumado la enmienda de VOX que insta a los gobiernos de Aragón y España y a la Federación Española de Fútbol a contribuir económicamente para que Zaragoza disponga en esas fechas de unas instalaciones deportivas para la celebración del evento.

Con el apoyo de todos los grupos y la oposición de ZeC, ha salido adelante el primer apartado en el que el Ayuntamiento de Zaragoza respalda la candidatura de España y Portugal para ser la sede del Mundial de Fútbol en el año 2030.

El tercer apartado también ha prosperado, aun con el rechazo de ZeC y Podemos, en el que se respalda la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en condiciones de igualdad, garantizando que la ciudad de Zaragoza se convierta en una de las sedes de este evento deportivo con participación directa en las pruebas y la organización de uno de los actos de inauguración o clausura de los propios Juegos Olímpicos.

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Sara Fernández, ha señalado que Zaragoza es una ciudad de deporte no solo porque se practique sino por la vinculación a eventos de este tipo.

"INTERESES ESPECULATIVOS"

Ha recordado que hay valles y zonas que no sobrevivirían sin la nieve y quieren que se siga invirtiendo. "Ustedes están matando el territorio con sus políticas" le ha recriminado a Podemos. El portavoz de VOX, Julio Clavo ha anunciado el voto a favor tras defender su enmienda de adición.

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha recordado que han pasado 112 días desde que se aprobó impulsar el consenso para el nuevo estadio y el Gobierno de la ciudad no ha reunido a los grupos. Ha dicho apoyar la candidatura para el mundial de fútbol 2030 y ha confiado en que el Consistorio haga los deberes con un proyecto realista porque "sin campo de fútbol es imposible acoger partidos mundialistas".

El concejal de ZeC, Alberto Cubero, se ha declarado en contra del negocio "especulativo" de la nieve, que es "insostenible y solo atiende a intereses especulativos". Ha aseverado que es "ecológica y socialmente insostenible" y esos recursos tiene que ir a otras necesidades de refuerzo, además, el mundial de fútbol también es innecesario, ha agregado para reclamar que el dinero de la Romareda sea para servicios sociales.

El concejal el grupo municipal del PSOE, Alfonso Gómez, ha comentado que han pasado meses en la búsqueda de un consenso sobre un folio en blanco en el que no hay una sola letra. Ha sostenido que la Romareda es responsabilidad municipal y el Gobierno de la ciudad "no puede buscar un pagafantas que se coma el marrón" en alusión a la enmienda de VOX que ha dicho no apoyar.

La portavoz del grupo municipal del PP, María Navarro, ha aceptado la enmienda de VOX porque "enriquece la moción" e implica también al Gobierno de España y Aragón, ya que sin colaboración institucional no saldrán adelante estos eventos.