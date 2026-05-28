Aprobada una modificación del PGOU para hacer viviendas en locales de zonas saturadas

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para suprimir la limitación de conceder licencia para hacer viviendas en locales que no sean la malla básica por lo que se extenderá también a calles fundamentales y estratégicas que pueden ser zonas saturadas.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha defendido este punto del pleno al explicar al quitar la limitación de las zonas saturadas "se contribuye mucho mejor a la escena urbana en aquellas zonas de la ciudad donde en su día se declaró una zona saturada".

Ha diferenciado dos tipos de zonas saturadas, las que operando como tal y a las que se han incorporado el sector de la plaza de San Francisco o de la plaza de San Miguel; y las otras en las que "ya no hay tanta actividad de hostelería", como la zona El Royo y Zumalacárregui, donde ha ido desapareciendo los locales de hostelería, pero se mantiene esa zonificación.

Ha comentado que hay muchos locales vacíos que llevan años de abandono y de vacío, y ha confiado en que con esta modificación se facilita la vivienda.

"En aquellas zonas de la ciudad donde queremos que se implante más hostelería, tiene sentido que en locales que están vacíos se pueda construir vivienda, respetando los parámetros de la modificación en cuanto a metros cuadrados, ventilación e imposibilitando que se pueda hacer infravivienda en estos locales", ha diferenciado.

GRUPOS

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha dicho que esta segunda modificación profundiza en romper el consenso y ha pedido garantizar que no habrá infravivienda y no se considera estructural sino puntual porque se han transformado más de 400 locales en los últimos años.

Domínguez ha alertado de que esta modificación "trata de saltarse el informe previo" de que pueda ser una vivienda y se justifica con el interés público y la necesidad de vivienda cuando se alimenta un nuevo nicho de negocio que da rentabilidades más amplias que la vivienda. "Es alimentar a los especuladores y para el PP no es un medida puntual es un patrón", ha diferenciado.

El concejal del grupo municipal de Vox, Armando Martínez, ha explicado que han impulsado esta medida porque, de forma discreta, ayuda a resolver parte del problema de la vivienda, revitaliza los barrios, y tiene un control al exigir unos requisitos mínimos de habitabilidad.

La concejal del grupo municipal del PSOE, Ros Cihuelo, ha manifestado que se llegó a un consenso para evitar que en zonas saturadas hubiera viviendas "no por capricho, sino porque se puede transformar en vivienda de uso turístico" (VUT) a juzgar por la experiencia de otras ciudades.

Cihuelo ha asegurado que las VUT retiran la posibilidad de disponer de vivienda al resto de los ciudadanos y para dinamizar las calles con locales vacíos ha propuesto llevar las actividades profesionales, mediante incentivos, para que liberen los pisos de los inmuebles y sean viviendas para vivir.

"No nos van a parar en hacer vivienda pública en Zaragoza y en Aragón" ha enfatizado Serrano al replicar al PSOE para dejar claro que Aragón es "cuantitativa y cualitativamente la que más vivienda publica crea y tiene en proceso de construcción".

Serrano ha criticado al concejal de ZeC que sugiriera que con esta modificación del PGOU intentaba prevaricar y le ha pedido que se retractara o sino tomaría las medidas legales oportunas, a lo que Domínguez le ha respondido que "haga lo que tenga que hacer" pero ha mantenido su intervención destacando que "siempre es muy prudente".