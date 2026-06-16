PSOE y Sumar impiden que el Congreso vote las enmiendas de PP y Junts que emplazan a Sánchez a convocar elecciones

El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; y la portavoz adjunta del PSOE en el Congreso, Isaura Leal, a su llegada a la reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados, a 16- Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El PSOE y Sumar han unido este martes sus votos en la Mesa del Congreso para impedir que se voten en el Pleno de este jueves las enmiendas de PP y Junts para emplazar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a poner fin a la legislatura y convocar elecciones. Los partidos que forman parte del Gobierno alegan que esa competencia es exclusiva del jefe del Ejecutivo y no del legislativo.

Ambas enmiendas, registradas este martes para añadir un quinto punto a una iniciativa del Grupo Popular, tenían como objetivo instar a Sánchez a adelantar las elecciones generales.

En concreto, la enmienda de los independentistas buscaba instar "al presidente del Gobierno español a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa".

Por su parte, la del PP emplazaba al Gobierno "a reconocer que la legislatura actual ha llegado a su fin, debido la situación de bloqueo político que atraviesa y a que actúe con la máxima responsabilidad institucional, devolviendo la palabra a los ciudadanos a través de la convocatoria de elecciones generales conforme a las previsiones constitucionalmente establecidas, para restablecer la normalidad democrática, recuperar la confianza en nuestra democracia y asegurar que el interés general prevalezca sobre cualquier interés político".

Antes de la reunión de la Mesa del Congreso para analizar las enmiendas, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ya había adelantado la oposición del PSOE a que se votaran esas enmiendas alegando que la convocatoria de elecciones es decisión exclusiva del presidente del Gobierno, y que por tanto no se debía votar en el Pleno.

"Al Congreso no le corresponde votar eso. Convocar elecciones es prerrogativa del presidente y le corresponde a él en exclusiva decidir cuándo se convocan. Es decir, ni Junts, ni el PP, ni el Congreso pueden adoptar esa decisión", ha aseverado López.

REUNIÓN TELEMÁTICA Y SIN INFORME DE LOS LETRADOS

Finalmente, los partidos del Gobierno de coalición han hecho valer su mayoría en la Mesa del Congreso y han acordado inadmitir las enmiendas presentadas por el PP y Junts al considerar que ambas "invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno".

La decisión se ha adoptado en una reunión telemática de los miembros de la Mesa del Congreso, aunque el PP había pedido que fuera presencial. En los pasillos del Congreso, la portavoz del PP, Ester Muñoz, se ha quejado también de que no se haya pedido un informe a los letrados de la Cámara.

Hace año y medio, los servicios jurídicos de la Cámara no pusieron trabas a debatir una proposición no de ley de Junts con la que se instaba al presidente a someterse a una cuestión de confianza, pero la Mesa la frenó, también con los votos de PSOE y Sumar, y los independentistas aceptaron rebajar la redacción.

HACE 30 AÑOS SÍ SE PODÍA VOTAR

Y hace justo un año fue Vox quien propuso en una moción exigir al presidente del Gobierno la convocatoria de elecciones generales, pero el propio grupo parlamentario, anticipándose a un posible veto de la Mesa, modificó al día siguiente la redacción inicial y diluyó la exigencia a una mera asunción de responsabilidades.

Sin embargo, en 1995 la entonces Mesa del Congreso que presidía el socialista Félix Pons sí dejó pasar una iniciativa de CC en la que se instaba al entonces presidente Felipe González a convocar elecciones. Aquel texto no se llegó a votar porque González acordó con CiU, antecesores de Junts, adelantar los comicios.