La Audiencia Nacional autoriza a Zapatero a entrar por la puerta principal del juzgado a petición del Gobierno

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha autorizado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero acceda por la puerta principal del edificio, la usada por los jueces, en lugar de la habitual para los visitantes, una petición realizada por Presidencia del Gobierno de cara a su declaración como investigado este miércoles por el 'caso Plus Ultra'.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha accedido de esta forma a la petición de Presidencia del Gobierno, que alegaba motivos de seguridad, en una jornada en la que se espera una gran expectación mediática a las puertas de la sede del tribunal.

El juez del 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha convocado a Zapatero este miércoles y el jueves a las 9.00 horas para interrogarlo tanto por su supuesta influencia para que el Gobierno concediera una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea en pandemia, como por las joyas halladas en una caja fuerte de su despacho e intervenidas por la Policía, cuya tasación preliminar estima un valor de 1,3 millones de euros.

De hecho, tras la tasación preliminar elaborada por una joyería, el magistrado decidió abrir una pieza separada e imputar a Zapatero por un delito fiscal y otro de contrabando, al no ver acreditado el origen de las mismas.

Por otro lado, en la mañana de este martes, Calama ha rechazado la pretensión de Zapatero de posponer la declaración sobre las joyas y centrar el interrogatorio únicamente en la presunta influencia que tuvo en el rescate de la aerolínea, después de que el expresidente alegara que necesitaba más tiempo para preparar su defensa sobre el primer asunto.

En concreto, el magistrado ha argumentado que no existe "indefensión" alguna para el exlíder socialista porque los hechos relacionados con las joyas son "plenamente conocidos" por su defensa y se integran en la causa principal.

LAS DILIGENCIAS "NO SON ACTOS PÚBLICOS"

Por su parte, el juez ha rechazado la solicitud de la acusación popular unificada, encabezada por el PP, para que todas las acusaciones puedan estar presentes en la declaración como investigado del expresidente.

En un auto, el magistrado señala que las diligencias instructoras "no son actos públicos" y que, habiéndose concentrado la representación y defensa de todas las acusaciones populares en un único procurador y letrado, la presencia en tales actuaciones ha de articularse exclusivamente a través de ellos.

Calama indica que las acusaciones populares personadas conservan su derecho a conocer el contenido y resultado de las diligencias, tanto mediante el acceso a la nube del juzgado, que ya tienen habilitada, como a través de la información que debe proporcionar el letrado del PP.

Es por ello que, desde su óptica, "no existe perjuicio alguno para sus derechos procesales ni razón que justifique excepcionar el régimen propio de la unificación acordada", rechazando también los recursos de reforma presentados por Liberum, Vox, Hazte Oír y Borja Fernández contra la decisión del juez de agrupar las acusaciones populares.