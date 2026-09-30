Aprobada una modificación presupuestaria de 576.000 euros y plurianuales por importe de 28,9 millones

ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado varias modificaciones presupuestarias de 576.000 euros que se dedicarán a la adquisición de vehículos para la Policía Local, desarrollar actividades del Patronato de Educación y Bibliotecas en el Centro Cívico Delicias; mejorar la operatividad de vuelos en el aeropuerto y obras en el museo de la Semana Santa. Además, han salido adelante modificaciones presupuestarias en partidas plurianuales por importe de 28,9 millones de euros hasta 2032.

La votación de las modificaciones presupuestarias de este ejercicio las ha votado a favor el PP, Vox y la concejal no adscrita, mientras que las que afectan a plurianuales ha contado con el rechazo de Vox, PSOE y ZeC, y han prosperado con los votos favorables de PP y la concejal no adscrita.

La modificación presupuestaria que afecta a varios programas plurianuales y supone un incremento global de 28,9 millones de euros hasta 2032 tiene tres asuntos destacados. Uno de ellos son las nuevas conexiones aéreas del aeropuerto de Zaragoza para el que el Ayuntamiento compromete 20,56 millones de euros entre 2026 y 2032, aportando aproximadamente un tercio de la financiación de los contratos para promover nuevas rutas nacionales e internacionales.

En la regeneración del río Huerva se incorporan 2,1 millones de euros porque existen mejoras contractuales; y en el Museo de la Semana Santa se programa una inversión destinada al proyecto, ejecución de las obras y dirección facultativa, con actuaciones entre 2026 y 2029.

DESGLOSE

La consejera municipal de Hacienda, Blanca Solans, ha dicho que el grueso de la modificación inicial por generación de crédito extraordinario de 576.000 euros aproximadamente, es para hacer frente a un crédito extraordinario para que la Policía Local de Zaragoza adquiere vehículos, nuevos equipamientos para el Cuerpo de Bomberos y obras en el Museo de la Semana Santa, "que es lo que Zaragoza necesita".

Otras partidas consolidan acciones de interés en colaboración con el Gobierno de Aragón o el IDAE, entre las que ha citado los mil euros para el aeropuerto para dar inicio a nuevas conexiones junto con el Gobierno de Aragon y pasar de 12 a 30 nuevas rutas en Europa y norte de África, además de otros proyectos que tienen financiación europea.

Solans ha subrayado que se financia con bajas en partidas presupuestarias que, de acuerdo con el ritmo de ejecución, permiten financiar las mismas y "ni requieren más deuda, ni incorporar remanentes de tesorería, simplemente con las partidas que sustentan la financiación de estos nuevos créditos se puede iniciar la tramitación de las mismas"

En cuanto a los plurianuales ha informado de que hay una modificación de los créditos para el 2026 con relación a los plurianuales anteriores y escenarios futuros que en total son 28,9 millones de euros que modifican los escenarios hasta 2032 y que se reflejarán en trabajos iniciados con el presupuesto 2027.

GRUPOS

La concejal no adscrita, Marisa Gaspar, ha dado su apoyo al argumentar que son proyectos "necesarios y ya debatidos y solicitados por los zaragozanos". "Nada que objetar y apoyaré las modificaciones de crédito", ha resumido.

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás ha criticado que a la vista de este debate el Gobierno de Zaragoza "no aprobó un presupuesto, sino un borrador y vacían un cajón para llenar otro", ha expresado gráficamente.

Ha estimado que no es una emergencia sobrevenida la compra de vehículos a la Policía Local o es que se han roto todos, ha preguntado irónica, al igual que la Biblioteca del Centro Cívico Delicias o los 80.000 euros que se extraen de cultura y los museos para un encuentro de jóvenes cofrades o la Feria de la Garnacha que "tiene las vides secas". En los plurianuiales, ha criticado, que se incluyan "conexiones aéreas, un vehículo de bomberos y más de 4 millones para el Museo e la Semana Santa y 2,1 millones para el "desfase" de las obras de la regeneración del río Huerva.

"Votamos en contra de esta manera de hacer los presupuestos", ha precisado Elena Tomás para recordar que el papel de ZeC es la fiscalización del Gobierno de Zaragoza, del que ha cuestionado su "buena gestión".

La portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha mostrado su apoyo a las modificaciones presupuestarias de 2026, como la de 576.000 euros o los créditos para el museo de la Semana Santa y las conexiones aeroportuarias, pero ha discrepado de dar el apoyo a las modificaciones plurianuales porque "hipotecan el presupuesto hasta 2032" y además tienen que acordarse en la negociación presupuestaria, que ha recordado, todavía no ha comenzado.

Ha comentado, además, que el presupuesto está "condicionado" por las elecciones municipales y tienen que dar continuidad al Gobierno de la ciudad para "atender los frentes abiertos hasta entonces".

Desde el PSOE, Marta Aparicio, ha criticado la falta de planificación y que se rechazara, hace seis meses, una moción de los socialistas para comprar coches a la Policía Local, lo que "revela la forma de hacer política de la derecha".

Ha arremetido contra los 80.000 euros de "recorte" en cultura para actividades "instagrameables de la alcaldesa", como el ágape del Mercado Central con motivo de la convención de Turespaña en Zaragoza. Asimismo, ha rechazado los plurianuales porque se recortan servicios.