Aprobado el proyecto de la fase II de la operación asfalto por 1,25 millones

Archivo - Asfaltado en una calle de Zaragoza - MIGUEL GRACIA - Archivo

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado el proyecto de obras de la fase II de la operación asfalto 2026, cuyo presupuesto asciende a 1,25 millones de euros y que se podrá poner en marcha a cargo del acuerdo marco de ejecución de obras de pavimentación de calzadas, una actuación clave para la mejora y el mantenimiento de las calles y vías públicas de la ciudad con un valor estimado global de 17,4 millones de euros.

De este modo, la capital aragonesa tendrá, después de la operación asfalto verano y las campañas especiales, una segunda gran operación asfalto.

En este caso, con 1,25 millones de euros, se renovarán 32.809 metros cuadrados de asfalto de un total de 32 calles repartidas en 19 distritos y barrios rurales.

En cuanto a la distribución de las actuaciones, los distritos que concentrarán el mayor volumen de metros cuadrados renovados están encabezados por San José, que lidera las intervenciones con un total de 5.178 metros cuadrados.

Le sigue El Rabal, donde se renovará una destacada superficie de 4.363 metros cuadrados. Por su parte, el distrito de Oliver-Valdefierro sumará un total de 2.892 metros cuadrados de nuevo asfalto, mientras que Actur-Rey Fernando alcanzará los 2.464 metros cuadrados. Finalmente, cerrando este grupo de mayor impacto, Las Fuentes verá mejorados 2.337 metros cuadrados de sus vías.