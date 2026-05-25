Aprobado un suplemento de crédito de 32.100 euros para reponer los contenedores quemados por actos vandálicos en Huesca

Archivo - Balcón del Ayuntamiento de Huesca. - EUROPA PRESS - Archivo

HUESCA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Huesca ha aprobado, con la unanimidad de los grupos políticos presentes, PP, PSOE y el concejal no adscrito, un suplemento de crédito de 32.100 euros destinado a la adquisición de contenedores quemados por actos vandálicos.

El expediente permitirá adquirir 10 contenedores de cartón y 10 contenedores de fracción resto, ambos de segunda mano, así como 30 contenedores nuevos de carga trasera de la fracción resto, han indicado desde el Ayuntamiento de Huesca.

Esta actuación se plantea después de los incendios registrados el pasado 16 de mayo en varios puntos de la ciudad, en los que resultaron afectados un total de 11 contenedores situados en las calles Joaquín Costa, Marina Española, Estrecho Quinto, José Castán Tobeñas y Los Olivos.

El Ayuntamiento de Huesca ha recordado la importancia de respetar el mobiliario público y apela a la concienciación ciudadana, ya que la quema o deterioro de contenedores obliga a reponer material municipal y genera un coste económico que termina asumiendo el conjunto de los oscenses.

El suplemento de crédito pasará por el Pleno municipal, que se celebrará este próximo jueves día 28 de mayo.