Aragón abona 20,2 millones de euros en ayudas PAC a ganaderos

Archivo - Ganadería extensiva. Ganado vacuno. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha abonado este viernes las líneas de ayudas ganaderas de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a distintas producciones y modelos de explotación, por un importe total de 20.284.415,18 euros.

El pago realizado incluye tanto el saldo pendiente de los expedientes que ya percibieron un anticipo en el mes de enero como el abono íntegro de aquellos expedientes que, tras superar los controles y verificaciones pertinentes, cumplen las condiciones para recibir la ayuda, ha informado el Ejecutivo autonómico.

En el caso de las líneas vinculadas al aprovechamiento de rastrojeras y al engorde de terneros, el pago corresponde al 100 % de la ayuda, ya que estas líneas no recibieron anticipo previo.

Las líneas abonadas dentro de las ayudas asociadas ganaderas de la PAC van dirigidas a los ganaderos extensivos de vacuno de carne --1.673.421,22 euros--, la producción sostenible de leche de vaca --407.028,08 euros--, el engorde de terneros en la explotación de nacimiento --228.248,78 euros--, el engorde sostenible de terneros --7.996.032,37 euros--, la producción sostenible de leche de oveja y de cabra --95.878 euros--, los ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino de carne --8.989.003,17 euros-- y los ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino que aprovechan rastrojeras, barbechos y restos hortofrutícolas --996.803,56 euros--.

Los importes unitarios definitivos varían en función de la línea y del tipo de explotación, contemplando además incrementos específicos para explotaciones situadas en zonas de montaña o que mantienen razas autóctonas.