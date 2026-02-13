Aragón activa la alerta de Protección Civil por vientos fuertes y rachas huracanadas

Archivo - El Viento No Da Tregua En La Comunidad Aragonesa - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha activado este viernes el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Procifemar) en fase de alerta ante la previsión de fuertes vientos en toda la Comunidad e incluso de rachas huracanadas en las cotas más altas del Pirineo.

La activación llega después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya ampliado los avisos por viento para este sábado, 14 de febrero, ha informado el Gobierno autonómico.

En concreto, el aviso será naranja en el Pirineo oscense y las zonas turolenses del Bajo Aragón y Gúdar y Maestrazgo, mientras que en el Centro y Sur de Huesca, las Cinco Villas y la Ribera del Ebro zaragozana estará activado de 06.00 a 18.00 horas, y el resto del día estarán en nivel amarillo, al igual que el resto de la provincia de Zaragoza y Albarracín y Jiloca (Teruel).

Asimismo, se mantienen vigentes los avisos amarillos por vientos hasta las 23.59 horas del viernes en Pirineo y provincia de Teruel --ya en curso-- y en Centro y Sur de Huesca, Cinco Villas y Ribera del Ebro --a partir de las 18.00 horas--.

Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se ha dado aviso a las comarcas afectadas de la situación meteorológica y de los avisos emitidos por Aemet, que se difunden a través de las redes sociales del Gobierno de Aragón y 112 Aragón, junto con consejos de autoprotección.

A través de estos mismos canales se mantendrá informada a la población sobre la evolución de la situación meteorológica.