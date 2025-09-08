Aragón activa el Plan de Protección Civil en fase de alerta ante la previsión de fuertes lluvias y tormentas

Avisos de la Aemet para el 8 de septiembre de 2025. - AEMET

ALCAÑIZ (TERUEL), 8 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón ha activado este lunes, 8 de septiembre, desde las 11.00 horas, el Plan Especial de Protección Civil ante fenómenos adversos (Procifemar) en su fase de alerta debido a los avisos por lluvias y tormentas emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado el nivel naranja en varias zonas de Huesca --Pirineo-- y Teruel --Bajo Aragón y Gúdar y Maestrazgo--.

En concreto, la Aemet prevé en estas tres zonas precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 60 en 12 horas, que podrían ir acompañados de viento fuerte y granizo. Los avisos concluirán a las 23.59 horas.

El Procifemar tiene como objetivo coordinar todas las actuaciones, así como mantener informadas a las instituciones implicadas y a la ciudadanía sobre los fenómenos meteorológicos adversos que afecten a la comunidad autónoma de Aragón.

Desde el centro de emergencias 112 Aragón se ha avisado a las comarcas afectadas de la situación meteorológica y los avisos emitidos por la Aemet.

Asimismo, a través de las redes sociales del Gobierno de Aragón y del 112 Aragón se están difundiendo la previsión meteorológica y consejos de autoprotección ante tormentas, lluvias, granizo y viento fuerte