Aragón acusa a Óscar Puente de usar un informe "incompleto" para frenar el cercanías Huesca-Zaragoza

Archivo - Estación de cercanías de Goya, en Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial en funciones del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha acusado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de encargar un informe "incompleto, inconsistente, falto de rigor y repleto de defectos metodológicos" para "armar con argumentos técnicos" su "expreso deseo" de desestimar la creación de una línea de cercanías entre Zaragoza y Huesca.

López ha asegurado en rueda de prensa que el ministro ya tenía decidido "de antemano" no impulsar esta línea y, por ello, esgrime ahora este informe, que es "de parte" ya que está elaborado por una empresa pública "que depende directamente de él".

En palabras del consejero en funciones, el informe es "incompleto" porque "no incluye ni un estudio previo de alternativas de transporte público, ni un análisis sobre si los servicios de la línea se podrían operar con la infraestructura actual ni una evaluación de la rentabilidad social".

Asimismo, es "inconsistente" porque exige un número mínimo de usuarios "muy superior" a la oferta de plazas previstas: "No puedes pedir que haya 20.000 viajeros al día cuando el propio estudio sólo contempla 7.200 plazas".

En cuanto a la falta de rigor, López ha indicado que el estudio de demanda no contempla el crecimiento en la movilidad que va a tener este corredor en los próximos años a raíz de las inversiones previstas en el área metropolitana de Zaragoza y en municipios como Zuera, Villanueva de Gállego o la propia capital oscense, que sumarán instalaciones logísticas de cerca de cuatro millones de metros cuadrados y una generación de más de 3.000 empleos directos.

El informe, por tanto, "no sólamente no contempla con claridad la realidad actual, sino que no prevé las inversiones, la generación de empleo y la generación de riqueza que se produce en ese corredor de manera inmediata en los próximos dos años", además de contener "evidentes defectos metodológicos" porque "carece de los elementos mínimos necesarios con los que hacer una proyección correcta para el análisis de la demanda".

SÁNCHEZ Y PUENTE, OCUPADOS EN SATISFACER A CATALUÑA

Para Octavio López, una vez más, "el Ministerio del señor Puente, y por extensión el Gobierno de Pedro Sánchez, vuelve a dar la espalda a la provincia de Huesca y a Aragón en su conjunto", al no atender las necesidades de transporte público entre las dos principales ciudades de la Comunidad y no estar "dispuesto a acelerar" obras enquistadas como el tramo Lanave-Sabiñánigo de la A-23 o la variante de Sabiñánigo. A ello ha sumado el anuncio, este mismo jueves, de la suspensión de la conexión directa en AVE entre Aragón y Sevilla, en una decisión "unilateral, precipitada y mal comunicada".

"¿Qué les pasa a Sánchez y a Puente con la provincia de Huesca? ¿Cercanías? No. ¿Agilidad en carreteras? Tampoco. ¿Impulsar el aeropuerto de Huesca? Ni palabra", ha protestado, respondiendo que "la conclusión es evidente" y es que ni al presidente del Gobierno ni al titular de Transportes "les interesa que Huesca y Aragón prosperen" ya que "están más ocupados en satisfacer a los políticos de Cataluña que les mantienen en el poder". "Ahí, las demandas al Gobierno central corren mejor suerte que en Aragón", ha lamentado.

Ha subrayado que el Gobierno aragonés tiene "claro" que es necesario implementar esta nueva línea de cercanías y que la responsabilidad "es manifiesta del Gobierno central".

En ese sentido, ha afirmado que, si no actúa el Ejecutivo actual, tendrá que solicitarlo "de un gobierno distinto que salga de las urnas en las próximas elecciones generales", con quien la Comunidad tendrá una posición "de colaboración, ayuda, tutela y coordinación" para impulsar un corredor en el que se prevén más de 3.000 millones de euros de inversión empresarial y "un futuro relacionado con la logística muy interesante y atractivo".

RENTABILIDAD SOCIAL

López ha agregado que los servicios de cercanías "pueden o no pueden ser rentables desde el punto de vista económico" y que es desde el punto de vista social desde el que "deben ser rentables",

"No tienen por qué salir los mismos números de rentabilidad en un servicio de cercanías en el área metropolitana de Barcelona o de Madrid que en un servicio de cercanías en el entorno de la ciudad de Zaragoza", ha añadido, remarcando que "son circunstancias distintas, de naturaleza diferente, entre ciudades también diferentes".

En concreto, en el caso de Zaragoza y Huesca, ha insistido en que se trata de un eje viario y ferroviario que traslada un flujo diario de personas "muy importante", que será mayor en el futuro, por lo que no se pueden "poner límites al campo".

Por último, Octavio López ha criticado que el Gobierno no haya enviado el informe hasta el 17 de febrero de 2026, cuando el Grupo Popular en el Congreso lo solicitó el 16 octubre de 2025 y está fechado el 11 de marzo de 2025, tanto por la tardanza en la entrega como por que no se haya actualizado en el último año a la realidad actual, con las nuevas inversiones empresariales, que están tramitándose a través de declaraciones de Interés Autonómico o planes de Interés General (PIGA), por lo que son ya "proyectos concretos".

"Los números pueden salir, deben salir, creemos que salen, pero en cualquier caso hablamos de rentabilidad social, de ordenación territorial, de reubicación de esfuerzos en la comunidad autónoma, entre las dos ciudades más importantes de Aragón", ha concluido.

Por su parte, el director general de Transportes, David Sánchez Fraile, se ha detenido en cuestiones más técnicas y ha aseverado que el informe no contiene un estudio de viabilidad, sino un "mal" estudio de demanda, "aparentemente con un cierto sesgo y con una idea preconcebida con carácter previo".

Sí que ha considerado "razonable", en cambio, que se establezcan porcentajes mínimos de uso, reconociendo que la otra línea de cercanías en Aragón --Casetas-Miraflores-- tiene la ocupación más baja de España, del 7,6%, pero que el servicio entre Huesca y Zaragoza alcanzaría un 51%, siete veces más.