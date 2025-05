Aragón alegará al proyecto de ley de condonación de la deuda para incluirla en la financiación autonómica

ZARAGOZA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Función Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha apostado este miércoles por incluir la condonación de la deuda autonómica en el proceso global de reforma de la financiación de las comunidades autónomas. Ha reiterado así la posición del Gobierno aragonés, que ha plasmado en las alegaciones al anteproyecto de ley que se tramitará en las Cortes Generales tras el acuerdo, hace meses, de ERC con el PSOE.

Tras afirmar que los datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y la realidad "se iban a parecer bastante poco", el consejero ha rechazado hacer "un parche puntual" condonando deuda, ha afirmado que no tiene sentido no destinar la rebaja de intereses a gasto social y ha observado que pueden llevarse a cabo "mil cosas", no necesariamente una condonación de deuda. Además, "tiene que ser un acuerdo entre todos, no a la carta para una comunidad autónoma", ha continuado Bermúdez de Castro.

Sobre los criterios a aplicar, ha dicho que "hay comunidades que ven bastante normal que se ponga la despoblación" como él ve normal tener en cuenta la insularidad, indicando que Castilla-La Mancha, Asturias y La Rioja piensan como Aragón. "La reforma de la financiación es tan sencilla como meternos en una habitación las 17 comunidades con la ministra Montero y no levantarnos de la mesa hasta ponernos de acuerdo".

El Consejo de Gobierno, que ha acordado este miércoles presentar las alegaciones, ha considerado que el documento elaborado por el Ministerio "perjudica gravemente a la comunidad por su carácter arbitrario, injusto y por no abordar los verdaderos problemas del sistema de financiación autonómica".

Además, no compensa la infrafinanciación estructural sufrida durante los años de la 'gran recesión'; no resuelve las dificultades futuras para la 'vuelta a los mercados' de las comunidades autónomas; y no va acompañada de una reforma real del sistema de financiación autonómica.

MODELO EQUITATIVO

Por ello, el Gobierno de Aragón presentará alegaciones formales ante el Ministerio de Hacienda. Solicitará la revisión del texto y exigirá un modelo más justo, equitativo y adecuado a las necesidades reales de financiación de las comunidades autónomas.

En otro orden de cosas, el consejero ha recordado que la vicepresidenta del Ejecutivo, Mar Vaquero, participa esta tarde en la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar el 6 de junio, donde las comunidades que gobierna el PP quieren debatir sobre financiación, aunque Bermúdez de Castro no tiene confianza en que se apruebe la reforma esta legislatura, indicando que la financiación autonómica "es un sudoku en el que cada uno defiende sus intereses y hay que buscar un acuerdo aceptable para todo el mundo".