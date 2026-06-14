Aragón, en alerta naranja por riesgo de incendios en otra jornada calurosa con máximas de 36 grados

Mapa del riesgo de incendios para este domingo en Aragón. - INFOAR

ZARAGOZA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El mapa de Aragón que advierte sobre el riesgo de incendios aparece este domingo coloreado casi por completo de naranja, tono que advierte de la alta probabilidad de ignición y alta velocidad e intensidad del fuego, de la que únicamente se libra el núcleo central de la cordillera pirenaica, donde el nivel de alerta es amarillo.

El aviso advierte de la elevada probabilidad de que se produzca un gran incendio forestal (GIF) en una jornada de altas temperaturas en la que las máximas alcanzarán los 36 grados en varias zonas de la Comunidad y en las que el mapa de la Dirección General de Gestión Forestal apunta la posibilidad de que a última hora de la tarde se registren tormentas en el Sistema Ibérico y en el Pirineo.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso amarillo por temperaturas desde las 13.00 horas y hasta las 21.00 horas especialmente en el sur de Huesca, las Cinco Villas, la ribera del Ebro, Zaragoza y el Bajo Aragón.

Un bochorno al que se añadirá este lunes el riesgo de tormentas en la ribera del Ebro y sureste de Huesca con rachas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

El riesgo naranja de incendios está previsto que disminuya a partir del martes 16 en el Prepirineo y zona suroeste de la Comunidad, por lo que el peligro se mantiene.

El incendio declarado este sábado en Luna (Zaragoza) quedó extinguido a las 20.14 horas tras afectar una superficie de 5,4 hectáreas, según el balance provisional de INFOAR. El personal de prevención y extinción del Gobierno de Aragón apunta a un accidente con una cosechadora como desencadenante del incendio, que fue detectado por un puesto de vigilancia y para el que se desplegaron una brigada helitransportada, una nodriza, dos autobombas, un helicóptero bombardero, dos directores de brigada forestal terrestre, un director de brigada forestal helitransportada, dos brigadas terrestres y un APN.

Según el parte de INFOAR, también quedó extinguido este sábado un incendio en Fuentes Claras (Teruel) cuyo origen se atribuye a un accidente y que alcanzó una superficie de 4,58 hectáreas. Además, se da por controlado un incendio en Marracos (Zaragoza) cuya extensión no se detalla y que ha sido detectado por la llamada de un vecino.