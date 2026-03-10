Aragón amplía hasta los 74 años el programa de detección precoz de cáncer colorrectal

Presentación de la ampliación de la prueba de cribado de cáncer de colon. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha ampliado hasta los 74 años la edad de participación en el Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorrectal, que pasa a dirigirse a toda la población de 50 a 74 años.

Esta medida permitirá ofrecer la prueba de cribado de manera gratuita a un mayor número de ciudadanos, reforzando una estrategia clave para detectar lesiones precancerosas o tumores en fases muy tempranas, cuando las posibilidades de curación superan el 90% .Hasta ahora, el cribado se ofrecía entre los 50 y los 69 años. Con la ampliación, se incorporan también las personas con edades comprendidas entre los 70 y los 74 años.

La decisión se basa en la evidencia científica y en el informe favorable de la Comisión Nacional de Salud Pública, aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 12 de noviembre de 2025. En esa aprobación, el Ministerio ha dado un plazo de cinco años a las Comunidades autónomas para llevar a cabo la extensión del programa a más población. Aragón va a ser una de las primeras CCAA en implantarla ya que comenzará su aplicación en abril. El programa está coordinado por la Unidad de Cribados de la Dirección General de Salud Pública y los servicios asistenciales del SALUD.

El consejero de Sanidad en funciones, José Luis Bancalero Flores, ha destacado que "esta ampliación no surge porque sí, sino viene impulsada por criterios científicos, con estos criterios con los que se ha trabajado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Comisión de Cribados. También lo que hemos hecho ha sido escuchar esas recomendaciones de la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y esas necesidades que nos habían trasladado las asociaciones de pacientes".

Ha agregado que en "este Consejo Interterritorial, desde la Comisión de Cribados, se aprobó la ampliación en cartera de servicio el pasado 12 de noviembre y se dió un plazo de cinco años a las comunidades autónomas para su implantación progresiva. Aragón es de las primeras de toda España que va a implantar esta ampliación".

El titular de Sanidad ha expuesto que "estamos ante un cáncer muy frecuente y, a diferencia de otros, contamos con una prueba de detección precoz altamente eficaz que permite reducir de forma clara la mortalidad asociada a esta enfermedad".

Bancalero se ha dirigido a los aragoneses para invitarles a que "participen en el cribado de cáncer de colon una vez que reciban la carta, que acudan a nuestros centros de salud, a nuestras infraestructuras sanitarias para participar en este cribado".

FUNDAMENTAL PARA SALVAR VIDAS

El cáncer colorrectal es uno de los tumores más frecuentes en el mundo. En 2022 se registraron más de 1,9 millones de nuevos casos y se estima que ocasionó entre 900.000 y 930.000 fallecimientos, siendo la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo y también en España. En Aragón se están detectando de 1.200 a 1.300 casos anuales.

A lo largo de 2024, en Aragón se detectaron 1.290 casos de cáncer de colon, lo que supone el 14,51% de los tumores. Un total de 466 personas residentes en Aragón fallecieron a lo largo de ese año por este motivo.

La directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, ha destacado que el 70% de los cánceres colorrectales son evitables con medidas de estilo de vida. "Hay factores genéticos que pueden, en algunos casos, tener un papel importante en el cáncer de colon y que no podemos modificar; hay alguna patología intestinal que, con el tiempo, podría aumentar el riesgo de desarrollar ese cáncer, pero lo más importante es destacar los factores que sí podemos modificar y que dependen de uno mismo, que son la exposición a contaminantes y el estilo de vida".

Gayán ha indidido en que "el 70% de los cánceres colorectales se podrían evitar con la prevención primaria, que es aquello que hacemos para que la enfermedad no llegue a aparecer". Ha recomendado comer "más fibra, más verduras, más cereales integrales, evitando alimentos ultraprocesados, limitando los alimentos muy calóricos, haciendo una ingesta moderada de lo que es muy procesado o ahumado y haciendo ejercicio físico de forma regular y manteniendo una masa corporal adecuada, evitando el tabaco completamente, limitando el consumo de alcohol. También, aquellos personas que tengan en su trabajo exposición a contaminantes tóxicos que cumplan bien con la normativa de prevención de riesgos laborales".

Solo teniendo en cuenta estas medidas "podemos llegar a evitar prácticamente el 70% de los cánceres de colon y recto. Con estos consejos la población puede conseguir reducir muchísimo la prevalencia de este cáncer".

La directora general ha indicado que la prevención secundaria se centra en la detección precoz de las primeras lesiones para evitar que se desarrolle el cáncer. Su principal herramienta es el programa de cribado. En el caso del cribado de colon se invitó el año pasado a 246.000 personas a realizarse el test de sangre oculta en heces y este año se ampliará la invitación a 44.000 personas más.

El cáncer de colon y recto suele desarrollarse sin síntomas en sus fases iniciales, lo que hace que el cribado sea esencial para detectarlo a tiempo. El programa se basa en el test de sangre oculta en heces, una prueba sencilla, no invasiva e indolora que puede realizarse en casa. Si el resultado es negativo, se repite cada dos años; si es positivo, se indica una colonoscopia, que permite confirmar o descartar patología y extirpar pólipos en el mismo procedimiento. Tras una colonoscopia normal, no es necesario repetir el test de cribado hasta pasados cinco años.

CÓMO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA

Las personas que cumplen los criterios reciben una carta de invitación y una notificación a través de la aplicación Salud Informa. Para participar, deben pedir cita en su centro de salud, donde recibirán el kit para realizar la prueba en su domicilio. El resultado se comunica por carta, teléfono o a través de Salud Informa.

Asimismo, Bancalero ha subrayado la necesidad de aumentar la participación, actualmente situada en el 40%. "No es una cifra satisfactoria. El sistema está poniendo todos los medios para garantizar una atención adecuada; ahora es esencial que cada persona, cuando reciba la carta, acuda a su centro de salud y se haga la prueba. La prevención puede salvar vidas".

Si no se ha recibido la carta de invitación puede deberse a que las invitaciones se envían de forma progresiva, tiene antecedentes personales o familiares de cáncer colorrectal y, por tanto, su seguimiento se hace a través de otro circuito; está en seguimiento por otra enfermedad del colon o recto; le han realizado una colonoscopia en los últimos cinco años o los datos de domicilio que constan en su centro de salud son incorrectos o desactualizados.

El jefe de servicio de Digestivo del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y catedrático de Medicina, Ángel Lanas, ha comentado en la rueda de prensa que solo un 4,5% de las personas que se sometieron a un test de sangre oculto en heces tuvieron un resultado positivo. En ese caso, se les invita a hacerse una colonoscopia y solo una proporción menor tienen un cáncer --entre un 3,5 y un 4,5%--. Casi la mitad presentan unos pólipos que son precursores del cáncer pero que son extirpados a la vez que se realiza la prueba de colonoscopia.

El representante autonómico de la Asociación Española contra el Cáncer en Aragón, José Manuel Ramón y Cajal, ha lamentado la baja participación que actualmente hay en este programa. Se ha comprometido a ayudar desde la asociación que representa a animar a los ciudadanos a participar y felicitó al Gobierno de Aragón por su apuesta por trabajar de forma rigurosa en los cribados.