Aragón califica de "menosprecio intolerable" las palabras del director del MNAC sobre Sijena

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha considerado un "menosprecio intolerable" las declaraciones del director del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), Pepe Serra, en las que afirmaba, en referencia a las pinturas murales del Monasterio de Sijena, que "lo que no puede ser es que un concierto de Rosalía puede afectar a la pintura y serrarla en 74 trozos se puede hacer fácilmente" y que "quien dice esto tiene que ir a un médico".

En rueda de prensa, Olloqui ha lamentado el "ánimo perturbador" del director del MNAC para el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, que ordena el regreso de las pinturas murales del Monasterio de Santa María de Sijena a su emplazamiento original, en la Comarca oscense de Los Monegros.

Ha informado también de que el juzgado de Huesca que dirime el cumplimiento de la sentencia ha emplazado a las partes --todavía sin fecha-- para dilucidar las diferencias entre los dos cronogramas presentados hasta el momento para la devolución de las pinturas --el de los técnicos aragoneses y el del MNAC--.

Para el director general de Cultura, esto supone una "llamada de atención" a las instituciones catalanas para que se respeten los trabajos técnicos, pero ha confiado en llegar a un acuerdo porque se trata únicamente de "semanas de diferencia" en los plazos de desmontaje y traslado del conjunto mural, que no deben ser "un obstáculo" para el cumplimiento de la resolución judicial.

"COSA JUZGADA"

Olloqui ha asegurado que, después de la sentencia del Supremo, hay tres elementos que son ya "cosa juzgada": la propiedad aragonesa del conjunto mural, la necesidad de que las pinturas "vuelvan a casa" y la propia viabilidad de la devolución.

Sobre esta última cuestión, Olloqui ha insistido en que "quedó resuelta en la sentencia" tras ser objeto de debate en el procedimiento judicial, en el que intervinieron "un número importante de peritos" en representación de todas las partes y "todos ellos admitieron que las pinturas murales pueden trasladarse y reintegrarse al cenobio sin problema alguno"

"¿Cómo es posible que en estos momentos las instituciones catalanas y el director del Museo Nacional de Arte de Cataluña reabran este debate cuestionando la viabilidad a la que no hubo oposición procesal?", ha preguntado, argumentando que este cuestionamiento es "exclusivamente político" porque técnicamente y jurídicamente es "una cuestión juzgada" que sólo está pendiente de ser cumplida y ejecutada, que es "en lo que debe centrarse el director del MNAC". Además, ha remarcado que el propio Serra participó en la vista judicial.

Por otro lado, el responsable aragonés de Cultura se ha referido a otra afirmación del director del MNAC en la que asegura que "si llega el momento", convocará un concurso para que haya empresas que ejecuten el traslado: "¿Cómo que si llega el momento? El momento ya ha llegado fruto de una sentencia judicial del Tribunal Supremo; sólo hay que cumplirla". Por tanto, debe iniciar "decididamente" los trabajos para la vuelta de las pinturas "sin más dilación ni filibusterismo procesal"

NO VAN A CORTAR "A SERRUCHO"

Ha rechazado asimismo que los técnicos aragoneses vayan a cortar "a serrucho" las pinturas para despiezarlas en 72 partes: "Esa ridiculización no tiene sentido alguno", ha apuntado, ya que las pinturas murales "llegaron en muchos más de 72 fragmentos", que por otro lado son los mismos que los que utilizaron en el MNAC para su montaje en los bastidores.

Además, en las uniones entre esos 72 fragmentos "no hay restos de pintura original" y se hacen en áreas que son restituciones realizadas a lo largo del siglo XX, por lo que "el desmontaje no afecta en absoluto" al conjunto original.

Olloqui ha defendido también que las fotografías aportadas que reflejaban "una fuerte contaminación" en el entorno de las pinturas, con la presencia incluso de colillas, están en formato 'raw', que es "inmanipulable" y no ha recibido "tratamiento de ninguna clase".

Por último, ha rechazado los argumentos del MNAC en lo relativo a la tasación y el aseguramiento de las piezas: "Si fueron asegurables las Torres Gemelas, ¿cómo no van asegurables las pinturas murales de Sijena?", ha cuestionado, preguntando también si se trata de un problema presupuestario.

A este respecto, ha reiterado que los aragoneses no son responsables de que las pinturas estén en Barcelona, por lo que las cuestiones presupuestarias las deben afrontar la Generalitat de Cataluña y el MNAC.

COMISIÓN TÉCNICA SOBRE LOS CRONOGRAMAS

En cuanto a las novedades en la ejecución de la sentencia, el director general ha celebrado que el juzgado de Huesca avance "decididamente" convocando a las partes a que diriman sus diferencias entre los dos cronogramas presentados para el trasladado de las obras y abriendo la posibilidad de constituir una comisión de expertos con técnicos de ambas partes.

En este sentido, ha adelantado que el Gobierno de Aragón va a atender esta solicitud y que va a facilitar el trabajo de la jueza de Huesca: "Somos proactivos en las solicitudes de los tribunales de justicia para llevara a buen fin el cumplimiento de la sentencia".

Ha calificado esta resolución judicial de "llamada de atención" a las instituciones catalanas para que se respete el trabajo de los técnicos aragoneses, liderados por Natalia Martínez de Pisón, que son "de primer nivel nacional e internacional".

Olloqui ha aclarado que "no se trata de una negociación", sino más bien de un trabajo técnico para encontrar un punto de encuentro entre las discrepancias de los dos cronogramas presentados y que no sean un obstáculo para el cumplimiento de la sentencia. Una discrepancia que ha asegurado que es "estrecha".

"Las discrepancias no son un océano, pero hay que resolverlas", ha subrayado Olloqui, quien ha lamentado que es la dirección del museo la que, con sus declaraciones, "se aleja de su propio cronograma acentuando las dificultades para el cumplimiento de la sentencia".

Del mismo modo, pese a reiterar su respaldo a los técnicos aragoneses, ha añadido que "unas semanas" no serán "un obstáculo" para el cumplimiento de la resolución judicial que ordena la vuelta del conjunto mural a Sijena.

Con respecto a la reunión que celebrará el patronato del MNAC, prevista para este jueves, ha expresado que no quiere "ni pensar en la posibilidad de que sea un obstáculo para el cumplimiento de la sentencia" ya que "su responsabilidad lo es también con los derechos culturales de los aragoneses".

Olloqui se ha referido también a los vínculos "históricos, económicos, sociales y culturales" que unen a Cataluña y Aragón "de forma irreversible", cuya relación esta atravesada actualmente por este conflicto, que "debe resolverse con el cumplimiento de la sentencia".

QUERELLA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE SIJENA

Preguntado por la querella anunciada por el abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, contra el director del MNAC por injurias y daños al honor, Olloqui ha dicho que "no es una novedad" que esta cuestión "galvaniza la vida social, cultural y judicial de la Comunidad Autónoma", por lo que "es lógico" que existan "distintas expresiones".

Ha agregado que entiende el malestar del letrado, pero ha descartado plantear más acciones de las que ya ha descrito: "Vamos a tratar de no despistarnos desde nuestra responsabilidad institucional".

"El único trabajo que realicemos es el relacionado con el cumplimiento de la sentencia y la vuelta de las pinturas a casa. Cualquier otra cosa no nos interesa", ha recalcado.