Aragón cierra 2025 como el mejor año en incendios desde 2020, con la menor superficie forestal quemada

Archivo - Los rayos han sido la primera causa de los incendios en la comunidad autónoma aragonesa registrados el año pasado. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aragón ha terminado 2025 con un total de 339,53 hectáreas de superficie forestal quemadas, una cifra muy inferior a la media del periodo 2005-2024, situada en torno a las 3.800 hectáreas anuales. En cuanto al número de siniestros, se registraron 263 incendios forestales, entre conatos y fuegos de una hectárea o más, frente a los 387 de la media histórica. Estos datos sitúan a 2025 como el mejor año desde 2020 cuando se quemaron 213 hectáreas de superficie forestal, según han informado desde el Departamento de Medio Ambiente.

El año pasado fue muy bueno para Aragón en materia de incendios forestales, al contrario de lo ocurrido en la zona occidental de la península, con miles de hectáreas quemadas. Además, se consolida como el tercer año consecutivo con registros favorables, tras 2023 y 2024, aunque desde la Dirección General de Gestión Forestal se insiste en que es necesario mantener la atención y extremar las precauciones.

Del total de siniestros en 2025, 213 fueron conatos, que afectaron a 34,61 hectáreas, mientras que los 50 incendios restantes superaron la hectárea de extensión y quemaron, en total, 304,92 hectáreas. Los datos proceden del Avance estadístico de incendios forestales de Aragón 2025, elaborado desde la Dirección General de Gestión Forestal.

Por provincias, Huesca registró 104 incendios (80 de ellos conatos), que afectaron a 196,14 hectáreas de superficie forestal; Zaragoza, 103 siniestros (83 conatos) con 91,26 hectáreas afectadas, y Teruel, 56 incendios (50 conatos), con una superficie quemada de 52,12 hectáreas.

En el caso de la provincia de Zaragoza, 2025 fue el año que menos superficie forestal se quemó de los últimos 21 años.Los principales incendios forestales del año se produjeron en Tolva (Huesca) el 3 de julio, por causa accidental, con 47 hectáreas quemadas; en Berge (Teruel) el 25 de junio, de origen natural, con 41,78 hectáreas, y en Daroca (Zaragoza) el 11 de agosto, también por causa accidental, con 21,2 hectáreas afectadas. Los dos primeros se produjeron con nivel de alerta naranja por peligro de incendios forestales, mientras que el tercero tuvo lugar con alerta roja.

Asimismo, otros dos incendios relevantes del año, en Aragüés del Puerto (15 hectáreas) y Torrente de Cinca (13,5 hectáreas), se originaron bajo nivel de alerta rojo+.En cuanto a la causalidad, los rayos fueron la principal causa de los incendios forestales en Aragón en 2025, responsables del 27% del total de siniestros, lo que evidencia el peso de los factores naturales entre las causas de los incendios en la Comunidad.

Durante 2025 no se produjo ningún gran incendio forestal en Aragón. No obstante, desde la Dirección General de Gestión Forestal se ha subrayado que estos resultados no deben llevar a la complacencia y se insiste en la necesidad de no bajar la guardia y extremar las precauciones, especialmente en el uso del fuego. En este sentido, se recuerda la importancia de respetar estrictamente las condiciones durante el periodo autorizado de quemas de residuos vegetales.

En esta comunidad autónoma, la realización de usos del fuego está condicionada al Índice de Riesgo por Uso del Fuego (IRUF), que determina diariamente y por zonas si estas actividades están permitidas (verde) o prohibidas (rojo), en función de las condiciones meteorológicas y de la disponibilidad de combustible. Solo se podrán realizar quemas los días en los que el IRUF sea de color verde en la zona correspondiente.

Desde el 16 de enero al 28 de febrero, el periodo autorizado de quemas comprende desde las 7.00 hasta las 16.00 horas. A partir del 1 de marzo y hasta el 31 de ese mes, se amplía hasta las 17.00 horas. El IRUF puede consultarse diariamente en la web del Gobierno de Aragón.

PRUDENCIA

La directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván, ha hecho balance y ha instado a seguir manteniendo la prudencia. "El 2025 ha sido en Aragón el tercer año con menor número de incendios y menor superficie forestal afectada de los últimos 21 años. Estamos hablando de 263 incendios y 339 hectáreas quemadas frente a una media histórica de 387 incendios y 3.800 hectáreas. Son unas cifras muy buenas".

Oliván ha recordado que el pasado año "ha sido durísimo en el conjunto de España, que ha sufrido incendios realmente devastadores. En Aragón, contamos con un operativo de prevención y extinción de incendios que trabaja durante todo el año. Pero nunca hay que confiarse".

Ha continuado diciendo que "el calor y la sequía nos ponen cada año las cosas más difíciles y debemos tener claro que la mejor prevención de incendios es evitar la primera chispa que los origina. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros tengamos comportamientos responsables en el medio natural, evitar que un descuido tenga como consecuencia un fuego".