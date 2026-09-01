Aragón, a la cola en el reconocimiento económico de su Personal Docente Investigador, según UGT

Archivo - Acceso a la ciudad universitaria de Zaragoza, campus de la plaza San Francisco. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los complementos retributivos autonómicos para el Personal Docente Investigador (PDI) del sistema universitario español genera actualmente desigualdades territoriales, donde Aragón se sitúa a la cola del conjunto nacional, según el informe elaborado por UGT Unizar 'Complementos autonómicos PDI en España'.

El estudio estima que la brecha salarial llega a los 12.500 euros anuales respecto a los territorios con mejores condiciones --Cataluña y Navarra-, a los 8.400 euros con el País Vasco y a los 6.200 con la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

El sindicato ha alertado sobre los desequilibrios que provoca esta situación entre las universidades como factor determinante para la atracción y retención del talento académico para la Universidad de Zaragoza.

A ello ha sumado que estos profesionales llevan años de pérdida de poder adquisitivo, de insuficiente financiación y de un sistema que no ha tenido en cuenta el incremento del número de docentes ni de los méritos reconocidos en la Universidad de Zaragoza (Unizar).

La inestabilidad y pérdida de poder adquisitivo es otra característica distintiva del modelo aragonés, según este estudio. A diferencia de la mayoría de comunidades, que regulan estos complementos mediante decreto, con cuantías fijadas por mérito que aumentan con el IPC, en Aragón depende de contratos-programa con una financiación global que no tiene en cuenta el aumento del número de profesores ni de méritos obtenidos, ni del coste de la vida.

En consecuencia, la cantidad nominal percibida por un profesor disminuye con el tiempo --en concreto, se ha reducido en 680 euros anuales desde 2021--.

Para UGT, los resultados revelan "una realidad preocupante", donde el reconocimiento económico de esta actividad académica depende más de la comunidad autónoma donde se ejerza que de los méritos obtenidos.

"DESIGUALDAD EXTREMA"

El diagnóstico de la organización sindical resalta la "desigualdad territorial extrema", la falta de relación directa entre cuantía percibida y nivel de exigencia --un PDI aragonés cobra 5.670 euros anuales para la máxima exigencia, una cuantía muy inferior a la del resto de autonomías por niveles de exigencia mucho menores--. Solo hay dos comunidades cuya cuantía máxima es inferior a Aragón, que son algunas universidades de Madrid y Castilla y León, pero en éstas la cuantía es prácticamente independiente de los méritos individuales, por lo que en Aragón "se cobra mucho menos".

Además, hay comunidades en las que las cuantías máximas se incrementan cuando se acreditan méritos de gestión académica, como Cataluña, Galicia, Canarias, Asturias y Castilla y León, que pueden elevarlas entre 500 y 3.100 euros anuales.

La propuesta desde UGT es la de un modelo de financiación regulado por un decreto, tal y como ocurre en la gran mayoría de las Comunidades Autónomas, que garantice seguridad jurídica, para no depender de los contratos-programa plurianuales; criterios consolidables y progresivos, similares a los quinquenios y sexenios estatales; financiación estable y estructural que se integre en el Capítulo I del presupuesto de Unizar; cuantía fija por mérito, actualizada con el IPC; y equiparación y dignidad retributiva que reduzca la brecha con el resto del sistema universitario, reconocer el "buen hacer" del PDI aragonés y evitar la fuga de talento de Unizar.

La cercana finalización del actual contrato-programa para finales del 2026 entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, representa "una oportunidad" para abordar la revisión en profundidad del modelo de financiación de los complementos autonómicos, que genera desigualdades tanto en los requisitos para percibirlos como en las cuantías asociadas a los mismos.