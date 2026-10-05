Aragón comienza este lunes la vacunación frente a la gripe en los colegios

Los consejeros de Sanidad y Educación, Ángel Sanz y Carmen Susín, asisten a la vacunación contra la gripe de alumnos del CEIP 'Río Ebro'. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aragón comienza este lunes, 5 de octubre, la campaña de vacunación escolar frente a la gripe en una tercera edición que ha incrementado un 41,5% el número de escolares inscritos y que se desarrollará en 159 centros escolares de todo Aragón, concretamente 106 en Zaragoza, 31 en Huesca y 22 en Teruel, hasta el 19 de octubre. Un total de 4.208 niños de 3, 4 y 5 años recibirán la vacuna en sus colegios, frente a los 2.973 de la campaña anterior.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, y el titular de Sanidad, Ángel Sanz, han visitado el CEIP 'Río Ebro' de Zaragoza, donde este lunes se inmunizan un total de 28 niños de segundo ciclo de Educación Infantil: 6 de 3 años, 13 de 4 años y 9 de 5 años. El centro participa en la vacunación escolar desde octubre de 2024 y en cada edición se suman más familias.

"La vacunación escolar es un ejemplo de cómo la colaboración entre las administraciones puede acercar servicios esenciales a las familias y facilitar su acceso en igualdad de oportunidades, con independencia del lugar en el que vivan. Llevar la vacuna a los colegios supone una medida cómoda y eficaz que contribuye a proteger la salud de nuestros niños y niñas y a fomentar hábitos de prevención desde edades tempranas", ha asegurado Susín.

También ha destacado que "la excelente respuesta de las familias, con un incremento de más del 40% en las inscripciones respecto al pasado curso, confirma la confianza creciente en una iniciativa que une educación y salud en beneficio de toda la sociedad aragonesa".

"Animamos a todas las familias a vacunar a sus hijos frente a la gripe porque la vacuna les protege frente a la enfermedad y sus posibles complicaciones y, además, reduce la transmisión del virus en su entorno, especialmente a los mayores y a las personas más vulnerables", ha manifestado el consejero de Sanidad.

"Los datos de inscripción demuestran que cada año son más las familias que confían en esta iniciativa, que es posible gracias a la colaboración entre los departamentos de Sanidad y de Educación, con un objetivo común: mejorar la salud de todos los aragoneses y proteger nuestro sistema sanitario", ha señalado Sanz, quien ha agradecido el trabajo de los profesionales de Enfermería que se desplazan a los colegios.

La vacunación escolar está dirigida a los alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil. Los profesionales de Enfermería de los centros de salud se desplazan a los colegios para vacunar en horario escolar, con carácter general en una o dos jornadas acordadas entre cada centro educativo y su centro de salud de referencia. Los niños reciben una vacuna de administración intranasal.

Además, a partir del 19 de octubre, la vacunación infantil frente a la gripe comenzará en los centros de salud y en los centros de vacunación privados acreditados para todos los niños de entre 6 meses y 11 años.

Esta ampliación es la principal novedad de la campaña 2026/27, ya que hasta la temporada anterior la vacunación infantil llegaba hasta los 7 años. Los menores de entre 3 y 5 años que no se hayan inscrito en la campaña escolar, que no puedan vacunarse en su colegio o cuyo centro no participe en la iniciativa pueden también vacunarse de forma gratuita en su centro de salud, con cita a través de SaludInforma.

La campaña de vacunación frente a la gripe comenzó el 28 de septiembre en las residencias de mayores, los trabajadores sociosanitarios, las mujeres embarazadas y las personas con gran dependencia o muy alto riesgo.

El 19 de octubre se incorporarán, además de la población infantil, las personas mayores de 80 años y las de alto riesgo, y el 3 de noviembre el resto de grupos, entre ellos las personas mayores de 60 años y otras con factores de riesgo.

El Departamento de Sanidad ha adquirido para esta temporada 445.000 vacunas frente a la gripe, con una inversión de 4,5 millones de euros.