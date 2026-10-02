Aragón, entre las comunidades que lideran la innovación aplicada en Formación Profesional

Centro de Innovación para la FP de Aragón (CIFPA). - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aragón se sitúa entre las Comunidades Autónomas con mayor trayectoria y actividad en el impulso de la innovación aplicada a la Formación Profesional, según el estudio 'El sistema de Formación Profesional y la Innovación en España', elaborado conjuntamente por las fundaciones CaixaBank Dualiza y Cotec, en colaboración con Possible Lab.

Así, dicho informe identifica a Aragón, junto con Galicia, Islas Baleares y País Vasco, como uno de los territorios que cuentan con centros especializados de innovación en FP con más de tres años de trayectoria y una actividad destacada. El estudio pone de relieve, en particular, el papel que desempeña en Aragón el Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón (CIFPA), que constituye un ejemplo singular de complementariedad entre distintas estructuras vinculadas a la innovación en la FP.

Igualmente reúne en un mismo espacio la condición de centro autonómico de apoyo a la innovación, Centro de Referencia Nacional de Logística Comercial y Gestión del Transporte y Centro de Excelencia de Transporte y Logística.

El informe señala, además, que el CIFPA desarrolla programas de formación para el profesorado y gestiona convocatorias de proyectos de innovación aplicada. Asimismo, impulsa el modelo de aprendizaje basado en retos a través de los Ciclos A.0 y mantiene un mapa digital de la innovación en la Formación Profesional de Aragón.Para el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, Luis Mallada, el estudio supone un reconocimiento a la evolución que está experimentando la FP y al papel que debe desempeñar dentro del sistema de innovación.

"Por primera vez, los equipos de investigación de las fundaciones CaixaBank Dualiza y Cotec han trabajado conjuntamente para analizar rigurosamente el papel de la formación profesional dentro del sistema español de innovación", ha señalado Mallada, quien ha destacado que el informe refleja "las fortalezas de un sistema que gana peso en la sociedad y cuya visibilidad consideramos clave tanto desde el Gobierno de Aragón como desde otras entidades".

En este sentido, el director general ha defendido que "la Formación Profesional debe ocupar un lugar plenamente reconocido, no como complemento, sino como pieza estructural", y ha subrayado que estudios como este contribuyen a consolidar "una idea que ya es una realidad: la vinculación de la formación profesional con la innovación y la investigación".

El estudio analiza precisamente esta relación desde una perspectiva bidireccional: por un lado, cómo la innovación transforma la FP y, por otro, cómo la propia Formación Profesional actúa como motor de innovación en el tejido productivo, económico y social. Para ello, el trabajo combina diferentes fuentes y metodologías, entre ellas el análisis de documentación, entrevistas, grupos de discusión, una encuesta a centros de FP y el estudio de experiencias concretas de innovación.

El informe concluye que la FP genera principalmente innovación aplicada en el sistema productivo, facilita la transferencia de conocimiento hacia las empresas y favorece la incorporación de nuevas técnicas y tecnologías a través del alumnado y de los titulados de FP. También destaca su contribución a la innovación social y territorial, la inclusión y la cohesión territorial.

EL CIFPA, UNA ESTRUCTURA DE REFERENCIA

En el caso de Aragón, el estudio sitúa al CIFPA entre las estructuras especializadas que están contribuyendo a consolidar la innovación dentro del sistema de Formación Profesional. El informe destaca su triple condición y su capacidad para conectar formación, innovación aplicada, transferencia de conocimiento y tejido productivo.

Esta estructura permite avanzar en uno de los principales retos que identifica el estudio: reforzar la conexión entre los centros de FP, las empresas y el sistema de I+D+I, de manera que la Formación Profesional sea reconocida no únicamente por su capacidad para formar profesionales cualificados, sino también por su potencial como agente de innovación.

"El objetivo es que el sistema de I+D+I reconozca plenamente a la formación profesional como un actor esencial del sistema de ciencia, tecnología e innovación, superando definitivamente la visión limitada que a veces la reduce a un mero proveedor de talento", ha finalizado diciendo Mallada.