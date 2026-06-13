Aragón conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre: "Lo que nos dan tiene un valor que no se puede calcular"

La directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, Rosa Plantagenet-Whyte, atiende a Europa Press. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aragón conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre el próximo domingo, 14 de junio, una jornada "muy especial", ha reconocido la directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, Rosa Plantagenet-Whyte, quien ha querido agradecer a los donantes su sangre, que es "vital" para distribuirla en todos los hospitales de la comunidad autónoma, tanto públicos como privados.

"Lo que nos dan tiene un valor que no se puede calcular", ha destacado Plantagenet-Whyte. En este sentido, la directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón ha indicado que "para funcionar bien y suministrar a todos los hospitales" son necesarias unas 200 bolsas diarias de sangre. De cada bolsa se obtienen tres componentes: plasma, plaquetas y hematíes.

Por ello, "decimos muchas veces que salvamos tres vidas, porque se pueden transfundir a distintas personas". Rosa Plantagenet-Whyte ha apostillado que "una de cada diez personas que ingresa en el hospital necesita una transfusión", desde un accidentado con sangrado masivo, hasta una parturienta con complicaciones o enfermos después de una quimioterapia o pacientes con tratamientos crónicos con alteraciones en la sangre, ha puesto como ejemplos.

La donación de sangre, ha afirmado, es "un gesto solidario maravilloso" que ya suma unos 28.000 donantes en Aragón y unas 45.000 donaciones anuales. "Los aragoneses son muy solidarios", ha subrayado Rosa Plantagenet-Whyte, para asegurar que la comunidad autónoma tiene "autosuficiencia de sangre", es decir, "que todos los hospitales se autoabastecen de la sangre donada por aragoneses".

VARONES DE MEDIANA EDAD, EL GRUESO DE LOS DONANTES

Sobre los potenciales donantes, la directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos ha recordado que desde los 18 a los 65 años es posible hacerlo --siempre y cuando pesen más de 50 kilos y gocen de buena salud--, aunque "a los jóvenes les cuesta un poco entrar y a partir de los 65 años se nos caen", no obstante, la juventud "está sensibilizada".

El grupo más mayoritario de donantes es varón entre 45 y 55 años, ha indicado Plantagenet-Whyte, señalando que se puede donar sangre cada dos meses, tres veces al año en el caso de las mujeres y cuatro en el de los hombres. Del mismo modo, ha hecho un llamamiento a acudir a donar, ya que la sangre caduca --las plaquetas a los siete días y los hematíes a los 45--, por lo tanto, "tenemos que mantener siempre un stock vivo para suministrar esa sangre de una manera adecuada a los hospitales".

Para incidir en la necesidad e importancia de donar sangre, la responsable de este centro ha mencionado las distintas incitativas y campañas que se ponen en marcha para ello, más allá del Día Mundial del Donante de Sangre.

Desde las 8.30 hasta las 21.00 horas se pueden realizar donaciones en el Banco de Sangre y Tejidos de lunes a viernes y de 8.30 a 14.00 horas los sábados; también se cuenta con puntos de extracción fijos en los hospitales Miguel Servet, Clínico Universitario Lozano Blesa, San Jorge (Huesca) y Obispo Polanco (Teruel); y existen unidades móviles que recorren distintos puntos de las tres provincias de Aragón.

"Todo el mundo puede ser donante y no podemos sustraer la solidaridad de nadie, viva donde viva. De hecho, nos reclaman de los sitios más recónditos porque quieren donar", ha comentado Plantagenet-Whyte.

A todo ello, se suman puntos de donación en la universidad o algunas empresas que quieren tener "un acto de solidaridad y responsabilidad corporativa", ha apuntado.

Por último, ha vuelto a elogiar la labor de los donantes: "Sin ellos esto no funcionaría, no funcionaría la salud, no funcionarían los hospitales. Quiero animar a la gente --a donar-- porque en cualquier momento podrías ser tú quien necesitara esa bolsa de sangre y es una oportunidad para ser solidario y dar algo que es precioso".