Aragón continúa su buena línea en el periodo medio de pago a proveedores, muy por debajo de la media nacional

Evolución mensual de la comparativa del pago medio a proveedores de Aragón con la media nacional, según datos del Ministerio de Hacienda. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón mantiene, desde hace casi dos años, una evolución muy positiva en el cumplimiento de los plazos de pago a sus proveedores. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, el periodo medio de pago (PMP) de la comunidad autónoma se situó en 21,48 días en octubre, mientras que la media de las comunidades autónomas alcanza los 28,45 días.

El dato confirma una tendencia sostenida de buena gestión: en los últimos 20 meses, Aragón ha mantenido un promedio de 19,47 días en el pago, situándose de forma constante por debajo de la media nacional y muy lejos del límite legal de 30 días, han indicado desde el Ejecutivo autonómico.

El cumplimiento de los plazos de pago es uno de los indicadores más relevantes para valorar la gestión económico-financiera de las administraciones públicas. En el caso de Aragón, esta evolución refleja un compromiso firme con la responsabilidad fiscal y con la liquidez del tejido empresarial, especialmente de las pequeñas y medianas empresas que trabajan con la Administración autonómica.

Con esta trayectoria, el Gobierno de Aragón consolida una política de pagos ágiles y transparentes, que refuerza la confianza en la gestión pública, contribuye a la estabilidad financiera y mejora la valoración crediticia de la comunidad autónoma.

El periodo medio de pago a proveedores es un indicador clave de la buena gestión financiera de las Administraciones Públicas, al reflejar su capacidad para cumplir con los compromisos adquiridos y sostener la liquidez del tejido empresarial. Mantener estos plazos por debajo del límite legal de 30 días refuerza la confianza de empresas y autónomos y contribuye a un entorno económico más dinámico y estable.

En Aragón, la evolución de este indicador refleja un esfuerzo continuado de responsabilidad financiera. Hasta 2016, los plazos de pago llegaron a situarse en torno a los 100 días en algunos meses. Posteriormente, en 2016 y 2017 se consiguió una importante reducción hasta los 20 días, aunque en 2018 y en los ejercicios 2021 y 2022 se produjeron repuntes puntuales superiores a los 70 días.

La gestión desarrollada en los últimos ejercicios ha permitido revertir esa situación. Desde 2024 el Gobierno de Aragón ha afianzado una tendencia estable en torno a los 20 días, reforzando la confianza de proveedores y empresas, y situando a la Comunidad como una de las mejor posicionadas de todo el país en el cumplimiento de los plazos de pago.