Aragón convoca 550.000 euros en ayudas para personas con grado de discapacidad y en situación de dependencia

ZARAGOZA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de Aragón las ayudas individuales para personas con grado de discapacidad y para personas en situación de dependencia para 2026. El importe de estas ayudas es de 550.000 euros con cargo al presupuesto del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para el ejercicio 2026.

Pueden solicitar estas ayudas las personas que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33% o bien aquellas personas en situación de dependencia con Grado II y Grado III reconocido.

El objeto es la adquisición de prestaciones tecnológicas, ayudas técnicas y adaptaciones en el hogar y para la accesibilidad universal. Estas ayudas financiarán los gastos producidos y justificados desde el 20 de mayo de 2025 y el plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles que empiezan a contar mañana, 9 de junio.

Del mismo modo, el BOA publica este lunes las subvenciones para la financiación de proyectos, con destino a las entidades sin ánimo de lucro, para la prevención de situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal que se desarrollen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El importe de estas subvenciones es de 2.150.000 euros con cargo al presupuesto del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para el ejercicio 2026. El plazo de presentación de las solicitudes es de 15 días hábiles, que empiezan a contar mañana, 9 de junio.