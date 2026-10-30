Aragón convoca ayudas por valor de 195.000 euros para los enfermos de ELA ingresados en centros residenciales

Archivo - Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Aragón ha publicado este viernes, 30 de octubre, las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas individuales destinadas a personas diagnosticadas de ELA en fases avanzadas que se encuentran ingresadas en centros residenciales, para el ejercicio 2026.

La tramitación conjunta en un único expediente de las mencionadas bases reguladoras y la convocatoria responde a los principios de eficiencia, simplificación administrativa y agilidad en la gestión pública, así como la urgencia que demanda la atención de las especiales necesidades de las personas beneficiarias, ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

La cuantía disponible para esta convocatoria asciende a 195.000 euros con cargo al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). El importe de la ayuda será de 9.859 euros por beneficiario.

Si existiera un crédito sobrante tras haber atendidas todas las solicitudes, se procederá a un prorrateo lineal al alza, de modo que se incrementaría proporcionalmente la cuantía de la subvención otorgada a cada beneficiario hasta un máximo de 19.718 euros.

El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles a contar tras la publicación de hoy en el BOA. La solicitud se presentará preferentemente de manera telemática en la sede electrónica del Gobierno de Aragón, a través del apartado 'Iniciar trámite' disponible en la página de la convocatoria, localizable incluyendo en el buscador de trámites del Gobierno el número 12010 del procedimiento 'Ayudas individuales a las personas afectadas por esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en fases avanzadas. Convocatoria 2026'.

Las bases reguladoras tienen en cuenta que las personas afectadas por ELA se ven obligadas a hacer frente a numerosos gastos desde el momento del diagnóstico para proporcionar unos cuidados sociales y sanitarios complejos.

"Unos gastos que se van incrementando en un corto espacio de tiempo, de modo que las familias encuentran enormes dificultades para asumir esos gastos", han indicado desde el Departamento.

El objetivo de estas ayudas es "dar una respuesta a los enfermos de ELA en fases avanzadas ingresadas en centros residenciales, colaborando en la financiación de los gastos de servicios asistenciales de cuidados personales que esta situación ocasiona. Unos gastos que se consideran necesarios para mejorar la calidad de vida y la autonomía de los enfermos".