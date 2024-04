Aragón cuenta con 11 municipios reconocidos como 'Villas en Flor' por sus proyectos de ajardinamiento y ornamentación

ZARAGOZA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11 municipios aragoneses forman parte de la red 'Villas en Flor', un reconocimiento al trabajo en el espacio urbano en lo relacionado con los proyectos de ajardinamiento, ornamentación floral, mobiliario urbano y espacios lúdicos que son "ejemplo a seguir". Dentro de este grupo, cada localidad tiene entre una y cinco 'Flores de Honor', concedidas por un jurado especializado de profesionales del viverismo, el paisajismo, la cultura o el turismo.

Estas localidades son las oscenses Barbastro, Biescas, Estadilla, Graus y Morillo de Tou; las zaragozanas Cuarte de Huerva, Daroca, Gotor, Jarque de Moncayo y Lituénigo; y la turolense Gúdar.

'Villas en flor' es una iniciativa de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEZ), que trata de mostrar y ensalzar la riqueza natural y paisajística del territorio mediante el reconocimiento público de pueblos y ciudades "que destacan por una actuación real, consciente y a largo plazo en materia de ajardinamiento, medioambiente y mejora de la calidad de vida de sus habitantes", según recoge en su página web.

Este proyecto sigue la estela de programas similares ya en funcionamiento en otros países como 'Villes et Villages fleuris' (Francia), 'Comuni Fioriti' (Italia), 'Britain in bloom' (Reino Unido), 'Tidy towns' (Irlanda) o 'Communities in bloom' (Canadá). En España, el programa 'Viles florides' llega a Cataluña en 2012, mientras que 'Villas en Flor' cuenta con municipios adheridos en Andalucía, Aragón, Canarias, Comunidad Valenciana y Galicia.

'VILLAS EN FLOR' EN LA PROVINCIA DE HUESCA

El municipio de Barbastro, con cuatro 'Flores de Honor', forma parte de 'Villas en Flor' por su gran superficie de zona verde, con parques, jardines, rotondas, jardineras y parterres que confieren un "carácter propio" a la ciudad en cuanto a paisajismo y vegetación urbana. Destaca el parque municipal o el 'Olearum', donde se han plantado especies de olivo provenientes de todo el mundo.

Del mismo modo, desde 'Villas en Flor' destacan que, durante los últimos años, este municipio ha hecho mucho hincapié en incrementar su riqueza botánica, tanto arbustiva como floral.

De igual manera, Barbastro forma parte del Proyecto o Agenda 21, con lo que ha adquirido el compromiso de promover a implantar el desarrollo sostenible en cuestiones como el uso racional del agua de riego, la utilización de fitosanitarios o la selección de plantas acondicionadas al medio natural, además de realizar las podas estrictamente necesarias y acordes a cada especie.

Por su parte, Biescas, con una 'Flor de Honor', es la puerta de acceso al Valle de Tena y "un referente turístico" por su entorno natural. Además de sus calles, plazas y puentes embellecidos, destaca el Parque de la Conchada.

También una 'Flor de Honor' tiene Estadilla, donde abundan los "bellos contrastes" entre las riberas del Cinca, las fértiles tierras llanas salpicadas de frutales y cultivos o la gran variedad de plantas aromáticas y rupícolas.

En cuanto a Graus, con dos 'Flores de Honor', la red resalta los jardines y terrazas acondicionados con flores y plantas en su plaza Mayor, mientras que en Morillo de Tou --una 'Flor de Honor'--, pueblo abandonado en los 60 y reconstruido en los 80 por CCOO, "la vegetación lo inunda todo", con edificaciones rodeadas de pinos, además de su propio entorno paisajístico.

'VILLAS EN FLOR' EN LAS PROVINCIAS DE ZARAGOZA Y TERUEL

En la provincia de Zaragoza, la localidad de Cuarto de Huerva cuenta con dos 'Flores de Honor' después de años incrementando las zonas verdes, en especial en las áreas de nueva expansión, con un "magnífico" parque municipal, distintos ejemplares de palmeras o abetos o plantaciones en los paseos peatonales a orillas del río.

Daroca, con dos 'Flores de Honor', suma a su patrimonio monumental las zonas verdes y de paseo, así como un proyecto llamado 'Apadrina un jardín', con el que se trata de implicar a sus habitantes en el cuidado y atención estos espacios.

Sin embargo, uno de los pueblos aragoneses con un reconocimiento más alto en esta materia es Gotor, un pequeño municipio de poco más de 300 habitantes donde está el único jardín en el mundo dedicado a a estas cuatro culturas: cristiana, judía, musulmana y celtíbera.

Realizado mediante un taller de empleo, el jardín de las cuatro culturas, es un espacio con más de 700 plantas y 170 especies distintas, con cuatro partes que representan a cada una de estas cuatro culturas, que confluyen en una plaza central con un olivo centenario, que sirve de nexo de unión.

Además, esta localidad zaragozana tiene varios parques y jardines a lo largo de su término municipal, además de distintos paisajes naturales relacionados con el río Aranda y sus barrancos.

El pueblo vecino de Jarque de Moncayo, con una 'Flor de Honor', de origen mudéjar, destaca por su urbanismo de origen musulmán, con calles sinuosas, y por contar con un Centro de Interpretación de la Naturaleza.

Lituénigo, en las faldas del Moncayo y ocupado en parte por su Parque Natural, con tres 'Flores de Honor', llama la atención por las hortensias, en su mayoría mantenidas por sus propios vecinos.

Por último, el único municipio turolense en la lista, Gúdar, con una 'Flor de Honor', es el situado a mayor altitud y está rodeado de bosques.