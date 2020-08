Aragón cuenta con 72 residencias de mayores con casos de la COVID-19, 686 usuarios contagiados y 222 trabajadores

ZARAGOZA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aragón cuenta con 72 residencias de mayores con brotes de la COVID-19, que afectan a 686 residentes y 222 trabajadores --908 casos--, si bien en 14 de los centros solo hay residentes positivos, en 22 solo trabajadores y en 36 tanto usuarios, como empleados. El número de fallecidos desde el 1 de julio es de 71, mientras que hay 133 personas ingresadas, según datos actualizados a 21 de agosto.

Así lo han explicado en rueda de prensa la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, el secretario general técnico del Departamento, José Antonio Jiménez, y el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos.

Del total de 22.000 residentes y 8.000 trabajadores que hay en las 288 residencias de mayores de Aragón el porcentaje de personas con PCR positivo es del tres por ciento. La consejera ha aclarado que con un solo caso en una residencia se considera que hay un brote de forma que el 70 por ciento de las residencias que tienen un brote abierto tienen uno o dos casos, mientras que son diez las que preocupan más por concentrar más contagios.

Por provincias, de los 686 casos de residentes positivos, el 77 por ciento están en la provincia de Huesca, el 14 en la de Teruel y el 9 en la de Huesca, mientras que de los 222 profesionales, 175 son de Zaragoza, 29 en Teruel y 18 en Huesca.

De los 71 fallecidos, el 70 por ciento vivían en Zaragoza, el 17 en Teruel y el 13 en Huesca, mientras que los 133 hospitalizados, 97 están en Zaragoza, 22 en Teruel y 14 en Huesca. El 95 por ciento de los fallecidos tiene más de 65 años y de estos el 70 más de 85. De los 72 brotes, el 83 por ciento tienen lugar en centros de la provincia zaragozana, el diez en Teruel y el siete en Huesca.

El gerente del IASS, Joaquín Santos, ha apuntado que la mayor parte de las residencias afectadas no habían tenido casos en la primera fase de la pandemia, para indicar que las medidas que se están implementando "están ayudado a controlar mejor la situación" respecto a los primeros meses de la COVID-19.

CENTROS COVID

El centro COVID de Casetas, en el municipio de Zaragoza, acoge a 45 personas, a 15 el de Gea de Albarracín (Teruel) y a 11 el de Yéqueda (Huesca). Si bien en la primera fase de la pandemia ingresaban en estos establecimientos personas que vivían en residencias, estaban contagiadas, pero no requerían ingreso hospitalario, en estos momentos eso ocurre en Casetas, pero en Yéqueda y Gea, donde hay residentes negativos.

Al respecto, el secretario general técnico, José Antonio Jiménez, ha detallado que se ha considerado conveniente actuar así para facilitar la sectorización de las residencias. Ha añadido que se ampliarán las plazas si es necesario.

La consejera ha manifestado que otras comunidades autónomas estudian su implantación ya que ha sido una medida pionera en Aragón y ha apuntado que de las nuevas medidas dictadas por el Gobierno central Aragón ya aplicaba todas, salvo la realización de PCR a los trabajadores de las residencias a la vuelva de sus vacaciones, una iniciativa "positiva", también para los establecimientos, por lo que se van a poner "todos los esfuerzos para que se desarrolle".

Broto ha añadido que todas las propuestas realizadas por los expertos para prevenir la propagación de la COVID-19 en residencias "las hemos puesto en marcha en Aragón" y sobre la reunión convocada esta tarde por la vicepresidencia de Servicios Sociales con las comunidades autónomas para hablar de la situación de estos establecimientos, la consejera ha comentado que para Aragón "no hay ninguna novedad" y, "a lo mejor, tenemos que contar más de lo que nos cuenten" para apuntar que la "asignatura pendiente" sigue siendo "una mayor financiación a la dependencia".

781 NUEVOS INGRESOS

La consejera ha manifestado que desde que se empezaron a permitir los nuevos ingresos en centros residenciales que no estén afectados por un brote de coronavirus se han registrado 781, "una muestra de que se mantiene la confianza en el sistema".

Además, desde que empezaron a producirse los nuevos brotes en los centros residenciales, el IASS abrió una bolsa de empleo a la que se han apuntado 101 personas con el perfil de cuidador o gerocultor. Sus currículos han sido remitidos a los centros privados donde se han registrado bajas de personal o se han necesitado refuerzos.

Sobre los espacios habilitados para personas asintomáticas en la capital aragonesa, es decir, la residencia de Albertia, en Valdespartera, la residencia la Baltasar Gracián y la Sala Multiusos del Auditorio, actualmente solo tiene plazas ocupadas la primera, donde se atiende a 18 personas. En este mismo centro está previsto habilitar una planta específicamente para familias.

127 VISITAS A RESIDENCIAS

El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales ha realizado 127 visitas a los centros residenciales en 2020 para comprobar que aplican de forma adecuada las medidas de higiene y protección frente al coronavirus y se actúa de forma correcta en caso de que haya registrado un brote, con sectorización y aislamientos. Un equipo de diez técnicos se encarga de realizarlas.

A este control, se suman los contactos permanentes que se mantienen con toda la red de residencias de Aragón vía telefónica, por correo electrónico y también mediante el sistema de información establecido para asesorar, resolver dudas y atender las necesidades de los centros, ha contado el secretario general técnico.

A estas visitas, se suma el test de autoevaluación que todos los centros residenciales deben rellenar para conocer el grado de cumplimiento de las medidas, lo que permite conocer qué necesidades o carencias pueden tener los centros y actuar de manera "inmediata y eficiente", ha añadido Jiménez.

"La sectorización, los planes de contingencia y el rigor en la protección de los trabajadores son la vía para impedir que el virus entre en las residencias y en ellas nos estamos centrando. Seguimos teniendo el mismo objetivo que en marzo: proteger la vida", ha añadido la consejera Broto, que ha advertido, no obstante, que no se puede asegurar "que el virus no vaya a entrar" porque "el riesgo cero no existe".

El secretario general técnico ha detallado que todas las residencias deben tener un plan de contingencia para saber como actuar si aparece un caso de la COVID-19 y como sectorizar el centro, que incluye formación al personal y una reserva estratégica de material de protección para dos meses.

Además, si se produce un contagio o hay sospecha han de avisar de forma inmediata al 061 para realizar pruebas PCR, que se consideran preferentes, y el Departamento realiza una labor de apoyo.

Como medidas preventivas, en Aragón es obligatorio que los trabajadores se realicen un test de autocontrol a diario antes de iniciar su jornada laboral y en julio ya se prohibieron los paseos al exterior de los residentes, y se acotaron las visitas de familiares, que se suspenden si se declara un brote, pero que se consideran necesarias en el resto de casos por un motivo de "salud emocional", ha comentado Jiménez. También se recomiendan las videollamadas y toda la información que el centro pueda facilitar a las familias.

Del mismo modo, los residentes que por prescripción médica necesitan pasear, también pueden hacerlo en grupos de tres personas y acompañados por un profesional del centro.

RESERVA DE PLAZA

La consejera ha contado que se ha permitido a las personas salir durante un mes para estar con sus familias y la fecha de regreso límite que se había fijado era el 1 de septiembre, que se ha ampliado al 1 de octubre, si bien ha aclarado que "no vamos a presionar a nadie diciéndole que si no viene, pierde la plaza". Han sido pocos los residentes que han salido fuera de los centros para pasar las vacaciones, ha apostillado.