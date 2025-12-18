Aragón despide un otoño con escasas precipitaciones para dar la bienvenida a un invierno "más cálido de lo normal"

Archivo - Día de lluvia en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Aragón, Arcadio Blasco, se ha referido el otoño del año 2025 en la comunidad autónoma como una estación "muy cálida", en cuanto al registro de las temperaturas, y "muy seca" en las lluvias de los últimos tres meses. El invierno, que se estrena este fin de semana, será "más cálido de lo habitual".

Así lo ha indicado Blasco durante la presentación de los datos en la rueda de prensa del balance climático de los últimos meses, que ha tenido lugar este jueves en la sede de la Delegación del Gobierno de España en Aragón.

El otoño meteorológico de 2025, comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2025, "ha sido muy cálido" en cuanto a temperaturas en el conjunto de toda la comunidad aragonesa.

Según los datos, Aragón ha tenido una anomalía de +0,9ºC respecto a las medias del periodo de referencia 1991-2020. De hecho, el delegado ha destacado que, analizando los datos hasta el 30 de noviembre, el año 2025 entraría dentro de los cinco años "más cálidos de la serie histórica".

En lo que se refiere a los porcentajes de precipitación acumulada en el pasado trimestre, comparándola con las medias de referencia (1991-2020), representan un promedio del 68% con respecto al valor normal arrojando un carácter "muy seco".

El trimestre conformado por los meses de diciembre, enero y febrero, que coincide aproximadamente con el invierno astronómico que comienza el 21 de diciembre, será según los análisis a futuro, "más cálido de lo normal" en Aragón, con una probabilidad superior al 60% de encontrarse en el tercil superior cálido.

En lo relativo a las precipitaciones, el trimestre podría mantenerse dentro de lo normal, aunque en este caso las probabilidades de que se sitúe en la media, por encima o por debajo, están igualadas.