Aragón despide el verano más cálido de su serie histórica y se adentra en un otoño que se prevé cálido y húmedo

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ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El verano de 2026 en Aragón ha sido una estación "extremadamente cálida" en cuanto al carácter de las temperaturas y "muy seca" en cuanto a precipitaciones, convirtiéndose así en el verano más cálido de la serie histórica, superando en 0,7ºC al de 2022, con una anomalía positiva de 3,4ºC, y en el segundo más seco. La predicción estacional apunta de nuevo a un otoño bastante más caluroso de lo normal y también más húmedo.

Esta es la valoración que ha realizado el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Arcadio Blasco, durante la realización del balance trimestral que realiza este organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

De los diez veranos más cálidos de la serie histórica, nueve son del siglo XXI y los cinco últimos están entre los seis más cálidos.

En concreto, junio y julio registraron temperaturas media de 3,6 y 3,8 grados respectivamente por encima de lo habitual, y agosto, 2,7 grados.

DOS DE CADA TRES DÍAS EN OLAS DE CALOR

Además, los aragoneses sufrieron olas de calor dos de cada tres días del verano, con una primera ola del 20 al 27 de junio --precedida por temperaturas anormalmente altas ya a finales de mayo--, una segunda ola que se prolongó durante casi todo el mes de julio --del 2 al 24--, una tercera del 28 de julio al 20 de agosto y una cuarta entre el 2 y el 7 de septiembre, que dejó máximas de hasta 41ºC en Híjar (Teruel).

El calor se ha notado tanto por el día --16 días con temperaturas por encima de los 40ºC en Zaragoza, cinco en Huesca y dos en Teruel--, como por la noche, con 66 noches con mínimas por encima de los 20ºC en Zaragoza --23 de ellas consecutivas del 29 de julio al 20 de agosto--, 43 en Huesca y una en Teruel.

Los porcentajes de precipitación acumulada en el pasado trimestre, con respecto a las medias de referencia (1991-2020), representan un promedio del 46% con respecto al valor normal, arrojando un carácter "muy seco". Las Altas Cinco Villas, el oeste de la Jacetania, el entorno de Zaragoza y la Comarca turolense de Matarraña son las zonas que han sufrido una mayor sequía, mientras que en algunas comarcas occidentales, como Comunidad de Calatayud, Campo de Daroca, Jiloca o Sierra de Albarracín se han situado más cerca de la media.

PREDICCIONES PARA EL OTOÑO

El trimestre conformado por los meses de septiembre, octubre y noviembre, coincidente aproximadamente con el otoño astronómico que comienza este 23 de septiembre, será probablemente más cálido de lo normal en Aragón, con una probabilidad del 70% de encontrarse en el tercil superior cálido.

En cuanto a las precipitaciones, la mayor probabilidad de que la precipitación acumulada se encuentre en el tercil superior es de un 40% --más húmedo de lo normal-- frente al 25% de que se encuentre el tercil inferior --más seco de lo normal--.