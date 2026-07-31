Aragón despliega una potente campaña de información y prevención: 'Vive el eclipse con seguridad'

Dos jóvenes prueban el material que se deberá utilizar para ver el eclipse. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón pone en marcha este 1 de agosto la campaña 'Vive el eclipse con seguridad', una iniciativa dirigida tanto a la población aragonesa como a las decenas de miles de visitantes que se esperan en la Comunidad con motivo del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto.

La campaña forma parte del trabajo de preparación que el Ejecutivo autonómico viene desarrollando desde hace meses para que este acontecimiento astronómico excepcional pueda vivirse con las máximas garantías de seguridad.

Coordinada por la Dirección General de Interior y Emergencias, la iniciativa se desarrollará entre el 1 y el 12 de agosto a través de medios de comunicación, páginas web y redes sociales, con especial atención a las zonas donde el eclipse tendrá una mejor visibilidad.

La acción se articula en torno a cuatro grandes ámbitos de prevención y autoprotección: la observación segura del eclipse, la planificación de desplazamientos, la prevención de incendios forestales y la protección frente a las altas temperaturas.

Los materiales elaborados por el Gobierno de Aragón insisten en la necesidad de utilizar gafas homologadas para la observación del fenómeno, planificar los viajes con antelación, priorizar los lugares de observación próximos para evitar desplazamientos innecesarios, extremar las precauciones en el medio natural y adoptar medidas para prevenir los efectos del calor.

FOLLETOS, CONTENIDOS DIGITALES Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

La campaña se suma a las acciones de divulgación e información que el Gobierno de Aragón desarrolla en torno al eclipse total de Sol. Entre ellas figura la edición de miles de folletos divulgativos distribuidos a través de oficinas de turismo y otros espacios de atención al visitante.

Están disponibles en español, inglés, francés y alemán para facilitar información práctica también a los numerosos turistas internacionales que se espera que viajen a Aragón para seguir el eclipse.

Los materiales recogen recomendaciones de seguridad y autoprotección relacionadas con la observación del eclipse, la movilidad, la prevención de incendios, la protección frente a las altas temperaturas y la actuación ante posibles emergencias.

También incluyen consejos prácticos para planificar los desplazamientos y el regreso, disponer de agua suficiente durante los trayectos y respetar las normas de protección del medio natural, así como recomendaciones sobre seguridad alimentaria, prevención de picaduras y pautas para la pernocta y la acampada.

La difusión de estos mensajes se complementa con contenidos específicos disponibles en las páginas web del Gobierno de Aragón, del 112 Aragón y de Turismo de Aragón, así como en las redes sociales institucionales.

UN LARGO TRABAJO DE PREPARACIÓN

La campaña da continuidad al trabajo de preparación y sensibilización que el Gobierno de Aragón viene desarrollando desde hace meses con motivo del eclipse total de Sol.

Entre las actuaciones impulsadas hasta la fecha, figura el envío de 102.000 sobres con material divulgativo y gafas homologadas a los centros educativos aragoneses para su distribución entre el alumnado de Educación Infantil y Primaria antes de la finalización del curso escolar.

El material incluía recomendaciones sobre observación segura del eclipse, autoprotección y prevención frente a los principales riesgos asociados al fenómeno.