Aragón destinará más de 7,1 millones anuales a justicia gratuita e incrementará retribuciones de abogados y procuradores

La vicepresidenta y el director general de Justicia presentando las nuevas órdenes del turno de oficio. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha avanzado que se destinarán más de 7,1 millones anuales a la justicia gratuita y será la próxima semana cuando firmará las órdenes por las que se incrementan de forma sustancial las retribuciones que perciben abogados y procuradores por su labor en el turno de oficio.

De este modo, se actualizarán unos baremos que llevaban años sin adaptarse a la evolución de los costes del servicio. Asimismo, las nuevas órdenes acometen una profunda reforma del sistema de guardias de la asistencia jurídica gratuita.

Vaquero ha informado este miércoles en rueda de prensa de que la actualización supone un incremento medio del 35% en las retribuciones y permitirá que Aragón destine más de 7,1 millones de euros anuales a la justicia gratuita. "El turno de oficio no se sostiene únicamente con buenas intenciones; necesita también profesionales justamente remunerados y con estas órdenes damos respuesta a esa necesidad", ha señalado.

Ha destacado que "garantizar una retribución adecuada no es solo un acto de justicia hacia quienes prestan este servicio, sino una condición imprescindible para asegurar su calidad, continuidad y supervivencia". A su juicio, "si queremos preservar un sistema de justicia gratuita sólido, debemos garantizar también unas condiciones dignas para los profesionales que lo hacen posible".

Además, ha expresado, el turno de oficio constituye "uno de los pilares del Estado de derecho", al garantizar que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho a la defensa con independencia de su capacidad económica.

"La justicia gratuita es igualdad ante la ley, cohesión social y confianza en las instituciones. Una democracia plena exige que ningún ciudadano encuentre barreras para acceder a la tutela judicial efectiva", ha afirmado Mar Vaquero.

UNA REFORMA DE CALADO

Las órdenes, que abordan tanto la actualización de los baremos como la reorganización del sistema de guardias, han sido elaboradas en permanente diálogo con los colegios de abogados de Aragón, cuyas aportaciones han servido para adaptar la regulación a las necesidades reales del servicio.

La reforma actualiza numerosos módulos para adecuarlos a la normativa procesal vigente y acomete una profunda revisión del sistema de guardias, una de las principales demandas planteadas por los colegios profesionales, que habían advertido de las crecientes dificultades para garantizar la cobertura del servicio en determinados partidos judiciales.

La nueva regulación supone igualmente una mejora para los procuradores, que verán incrementadas sus retribuciones un 7%. Asimismo, recoge el compromiso de estudiar una futura revisión de la regulación vigente que pueda trabajarse de forma conjunta con los colegios profesionales que representan a la procura.

Los distintos módulos retributivos han sido revisados para adaptarlos a la realidad actual. En lo relativo al sistema de guardias, la reforma introduce un nuevo modelo retributivo de mayor alcance. Con el objetivo de garantizar una remuneración homogénea y más justa para todos los profesionales, se establece una retribución diaria en todos los partidos judiciales de Aragón.

Hasta ahora, en aquellos que no eran capital de provincia la referencia era una guardia semanal. A esa cuantía base se añadirá una retribución variable en función del número de asistencias efectivamente realizadas durante cada jornada.

De este modo, Aragón implanta un sistema similar al existente en otras comunidades autónomas, garantizando que los profesionales perciban la misma retribución por un mismo trabajo con independencia del partido judicial en el que presten servicio y eliminando diferencias que carecían de justificación.

OTROS ASPECTOS MODIFICADOS EN LAS GUARDIAS

Entre las principales novedades figura el desdoblamiento de la guardia en los partidos judiciales de Boltaña y Barbastro. Desde la unificación de ambos servicios, los profesionales de la abogacía venían encontrando importantes dificultades para garantizar una cobertura adecuada debido a la gran extensión y dispersión geográfica del territorio que debían atender.

Con esta modificación se facilita la organización del servicio, se mejora la capacidad de respuesta y se ofrece una atención más eficaz a la ciudadanía.

Asimismo, se refuerza el turno general con la incorporación de un profesional más en cada una de las tres provincias aragonesas. La medida responde a una propuesta formulada por los colegios de abogados y permitirá fortalecer la prestación del servicio en todo el territorio.

La nueva regulación incorpora, además, una cláusula de flexibilidad para responder a situaciones excepcionales. Así, cuando se celebren eventos multitudinarios, previstos o sobrevenidos, los colegios de abogados podrán proponer la adscripción de los profesionales adicionales que resulten necesarios, previa autorización de la Dirección General de Justicia, con el fin de garantizar una adecuada cobertura del servicio.