Aragón dice que Urtasun pretende politizar un procedimiento judicial resuelto, la devolución de las pinturas de Sijena

CANTAVIEJA (TERUEL), 19 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha manifestado que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, "una vez más pretende politizar un procedimiento judicial que está resuelto, que es cosa juzgada", en relación a la devolución de las pinturas del Real Monasterio Santa María de Sijena.

Ernest Urtasun, en declaraciones realizadas este viernes, ha reiterado que no puede compartir una sentencia judicial "que ha decidido imponer un traslado ignorando el criterio de los técnicos" y ha afirmado que, como ministro de Cultura, su responsabilidad es proteger el patrimonio, al tiempo que ha insistido en la necesidad de seguir los criterios de los técnicos del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) respecto al traslado a Aragón de las pinturas murales de Sijena.

A preguntas de los medios de comunicación, Vaquero que asiste en la localidad de Cantavieja, a la Feria Ganadera, ha apostillado que el ministro "una vez más cuestiona la labor de los jueces asaltando la independencia del Poder Judicial, ya habló de vergüenza de la sentencia del Tribunal Supremo, ahora habla de imponer. Las sentencias no se imponen, se ejecutan y se cumplen, y sobre todo, habla también de volver a retrasar el cumplimiento de esta sentencia, utilizando cualquier excusa para retrasar la devolución de los bienes".

La también consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, ha asegurado que "desde Aragón volvemos a ver una provocación en las declaraciones del ministro Urtasun".

"Los bienes de Sijena son de Sijena, son de todos los aragoneses, esos bienes tienen que volver a Sijena, el lugar que sirvió para inspirar esas pinturas, los muros donde esas pinturas fueron posteriormente sacadas, que no debían de haber salido de allí y, ahora tienen que volver a Sijena".

Vaquero ha añadido que "el ministro Urtasun no puede convertirse en un activista, no debe sin rigor atacar las decisiones de los jueces, politizar procesos que son cosa juzgada y, sobre todo, no debe invitar a que la devolución de los bienes siga acumulando retrasos".