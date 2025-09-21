Aragón ejercerá de anfitrión en el Foro de Economía y Política Regional del 23 y 24 de octubre en Jaca (Huesca)

Uno de los accesos al Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. - FABIÁN SIMÓN

La reunión abordará la capacidad de España para absorber los fondos FEDER 2021-2027 y no ver reducida la cofinanciación comunitaria

ZARAGOZA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón será anfitrión y copresidirá, junto al Ministerio de Hacienda, el Foro de Economía y Política Regional que se celebrará en Jaca los días 23 y 24 de octubre. El encuentro reunirá a representantes de la Administración General del Estado, de todas las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Aragón no ejercía de anfitrión desde 2014, dado el carácter rotatorio de la cita.

El debate principal girará en torno a la capacidad de España para absorber los Fondos FEDER del periodo 2021-2027, clave para evitar la pérdida de cofinanciación comunitaria.

Antes de final de año, España deberá acreditar la ejecución de un mínimo de 3.000 millones de euros, de los que Aragón debe aportar 60 millones.Desde el Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública se trabaja para superar esa cifra.

De hecho, las previsiones de certificación alcanzan los 65 millones de euros, lo que permitirá al Gobierno de Aragón ingresar más de 27 millones gracias a la tasa actual de cofinanciación vigente para las regiones más desarrolladas (40%).

Un apoyo adicional llega de los 7 millones de euros aprobados por la Comisión Europea en la reprogramación STEP (Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa) de noviembre de 2024, que situó a Aragón como una de las tres primeras comunidades en obtener el visto bueno de Bruselas, junto a Madrid y Cataluña.

Esta reasignación de fondos favorece la autonomía industrial aragonesa en un contexto internacional complejo y cuenta, además, con una tasa de financiación del 100% para la Hacienda autonómica.

Los fondos europeos están respaldando proyectos estratégicos que impulsan el dinamismo económico de Aragón y que repercuten directamente en el empleo, la innovación y la cohesión territorial.

Entre ellos destacan las iniciativas de innovación empresarial y digitalización de la Administración. La mejora de sistemas de emergencia y eficiencia energética en centros educativos y sanitarios. También, la gestión avanzada de residuos municipales y los proyectos industriales ligados a las tecnologías STEP.

El Foro de Economía y Política Regional de Jaca será, por tanto, una cita clave para analizar los avances en la ejecución de los Fondos FEDER y su contribución al desarrollo económico y social de Aragón y del conjunto de España.