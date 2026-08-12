Aragón espera más de 4.000 vehículos y 12.000 personas en los puntos oficiales de observación

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, visita Galáctica. - JAVIER ESCRICHE/GOBIERNO DE ARAGÓN

ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL), 12 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón espera este miércoles, 12 de agosto, más de 4.000 vehículos y más de 12.000 personas en los cuatro puntos oficiales habilitados para observar el eclipse total de Sol --Camarena de la Sierra (Teruel), Motorland (Teruel), Calamocha (Teruel) y Épila (Zaragoza)--, una cifra que el presidente, Jorge Azcón, ha calificado como "espectacular" desde el punto de vista turístico. En el primer caso, "ya no quedan plazas" y en el resto "se van a acabar" a lo largo del día, ha avisado, por lo que instado a reservar espacio en estos puntos, que son los que estarán "más preparados", aunque los ayuntamientos gestionarán otros muchos a lo largo de la geografía aragonesa.

"Durante estos días, los datos de la Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón han sido espectaculares", ha destacado Azcón en declaraciones a los medios de comunicación en una visita al centro de divulgación científica Galáctica, en Arcos de las Salinas (Teruel). El presidente observará el eclipse a pocos kilómetros, en el Observatorio Astrofísico de Javalambre, situado en el Pico del Buitre, a casi 2.000 metros de altitud, si la meteorología lo permite, ya que la Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de la posibilidad de cielos nubosos e incluso tormentas en la Ibérica turolense.

En todo caso, el presidente aragonés ha aseverado que este 12 de agosto va a ser "un día histórico" para la Comunidad, tanto por el impacto emocional y científico del eclipse como por las oportunidades que representa desde el punto de vista turístico y de visibilidad internacional.

Para ello hay "miles de personas de distintas administraciones" trabajando desde hace tiempo para que este "día histórico" se pueda disfrutar con seguridad, en una jornada "para divulgar la ciencia, para aprender, para ser consciente de lo que significa que en 114 años no hayamos podido disfrutar de un eclipse de estas características".

Azcón ha señalado que el interés es tan elevado que la Oficina de Turismo del Gobierno de Aragón "está resolviendo más consultas que cuando se celebró la Expo del año 2008 en Zaragoza", con más de 3.000 consultas directas atendidas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Asimismo, ha hecho hincapié en la importancia de la seguridad, destacando que "el eclipse es una oportunidad única", ya que muchas personas no volverán a tener otra ocasión para disfrutar de este fenómeno astronómica, pero que "hay que hacerlo con seguridad". Con este fin, el Gobierno aragonés ha repartido "cientos de miles" de gafas homologadas para observar el eclipse.

Azcón ha aludido también a la aprobación de un decreto específico que refuerza las medidas de seguridad en la Comunidad, que ha pedido que "todo el mundo cumpla a rajatabla", tanto los aragoneses como las "miles de personas" que han llegado desde otros países de Europa y del resto del mundo a presenciar el eclipse.

El presidente ha resaltado que "el eclipse va a visibilizar a Aragón, va a hacer que Aragón sea observado por millones de personas porque la estrecha franja en la que hoy se puede ver el eclipse total pasa por nuestra comunidad autónoma". "Vamos a hacerlo como lo sabemos hacer los aragoneses, que es con máxima responsabilidad y con máxima prudencia", ha añadido.

Azcón ha reivindicado también el papel que jugará el Observatorio Astrofísico de Javalambre, que será encargado de lanzar al mundo las imágenes de este eclipse total y que reunirá a personalidades de todo el mundo para vivir este "acontecimiento histórico" desde una de las zonas más despobladas de la provincia de Teruel: "Orgullosos de Galáctica, orgullosos de este espacio y encantados de enseñárselo a todo el mundo. Eso también es una oportunidad que redobla la posibilidad de aprovechar una infraestructura como esta".